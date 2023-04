Video: బాణసంచా వెలుగుల్లో కొత్త సచివాలయం.. అదరహో

సాక్షి, హైదరాబాద్: తెలంగాణ నూతన సచివాలయ ప్రారంభోత్సవం అట్టహాసంగా జరిగింది. సచివాలయ ఆవరణలో బాణసంచా పేల్చి చేసిన సంబురాలు అబ్బురపరిచాయి. రంగు రంగుల విద్యుత్ దీపాల వెలుగుల్లో కాంతూలీనిన కొత్త సెక్రెటేరియేట్‌ నగరవాసులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి.



Big Day In Telangana Today… ❤️

Opening of New Telangana’s Secretariat 👏

Not Graphics like in other states 😀

It’s A Reality… The Best in India…

Thanks to Visionary KCR Garu ✊️#Telangana #Secretariat 😍@KTRBRS pic.twitter.com/YQR07zozon

— Govardhan Reddy Dharmannagari (@DGRforBRS) April 30, 2023