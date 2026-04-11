సాక్షి, హైదరాబాద్: ఇంటర్ విద్యార్థులకు తెలంగాణ సర్కార్ గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. రేపు(ఏప్రిల్ 12, ఆదివారం) విడుదల కాబోతున్న తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ ఫలితాలను విద్యార్థులు నేరుగా తమ మొబైల్లోనే పొందే వెసులుబాటును ప్రభుత్వం అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. ఫలితాల కోసం విద్యార్థులు ఎటువంటి పోర్టల్ లాగిన్ అవసరం లేకుండా, మీసేవ కేంద్రాలకు వెళ్లాల్సిన పని లేకుండా వాట్సాప్ ద్వారా డౌన్లోడ్ చేసుకునే అవకాశం కల్పించింది. 8096958096కి (WhatsApp)కు మెసేజ్ పంపడం ద్వారా అన్ని సేవలను యాక్సెస్ చేయవచ్చు. వాట్సాప్ ద్వారా నేరుగా పరీక్ష ఫలితాలు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
ఫలితాలు పొందండి ఇలా...
WhatsApp ద్వారా BIE ఫలితం ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి:
8096 95 8096ని మీ కాంటాక్ట్లలో "MeeSeva Telangana"గా సేవ్ చేయండి
WhatsApp తెరిచి "Hi" పంపండి.. మీసేవ చాట్బాట్ మొదలవుతుంది.
"BIE Exam Result" టైప్ చేసి Open Service నొక్కండి
మీ రోల్ నంబర్ నమోదు చేయండి, సంవత్సరం (1వ/2వ) మరియు స్ట్రీమ్ (జనరల్/వొకేషనల్) ఎంచుకోండి
సబ్మిట్ చేయండి.. మీ ఫలితం WhatsAppలో తక్షణమే వస్తుంది.
రేపు(ఆదివారం) ప్రథమ, ద్వితీయ సంవత్సర ఫలితాలు రెండూ విడుదల చేసేందుకు బోర్డు ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి 25 నుంచి మార్చి 18 వరకు ఇంటర్ పరీక్షలు జరిగాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు కాలేజీలు కలిపి 1,495 కేంద్రాల్లో పరీక్షలు నిర్వహించారు. అలాగే 5 పరీక్ష కేంద్రాలు పాఠశాలల్లో ఏర్పాటు చేశారు. మొదటి సంవత్సరం విద్యా ర్థులు 4,89,126 మందికి, రెండో సంవత్సరం విద్యార్థులు 5,07,949 మందికి హాల్ టికెట్లు జారీ అయ్యాయి. మార్చి 18న పరీక్షలు పూర్తి కావడానికి ముందే మూల్యాంకనం మొదలైంది. దీంతో ఆ నెలాఖరుకే ఫలితాలు సిద్ధమ య్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఈనెల మొదటి వారంలోనే ఫలితాలు వెల్లడిస్తామని అధికా రులు మొదట్లో ప్రకటించినప్పటికీ అనివార్య కారణాలతో ఆలస్యం జరిగినట్లు తెలుస్తోంది.