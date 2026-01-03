 డే-3.. తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభం | Telangana Assembly Winter Session 2025 Day 3 Live Updates, Highlights And Top News Headlines In Telugu | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

డే-3.. తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభం

Jan 3 2026 10:15 AM | Updated on Jan 3 2026 10:43 AM

Telangana Assembly Winter Session 2025 Day 3 Highlights

తెలంగాణ అసెంబ్లీ శీతాకాల సెషన్‌ మూడో రోజు సమావేశాలు శనివారం ప్రారంభం అయ్యాయి. ప్రశ్నోత్తరాల్లో భాగంగా డిప్యూటీ సీఎం, మంత్రి భట్టి విక్రమార్క ఉచిత కరెంట్‌పై ప్రకటన చేశారు. ఇవాళ కృష్ణా జలాల అంశంపై స్వల్ప కాలిక చర్చ జరగనున్న సంగతి తెలిసిందే. మధ్యాహ్న సమయంలో మంత్రి ఉత్తమ్‌కుమార్‌ రెడ్డి పవర్‌ పాయింట్‌ ప్రజంటేషన్‌ ఇవ్వనున్నారు. ఈ మేరకు సభలోని స్పెషల్‌ హాల్‌లో ఏర్పాట్లు చేశారు. 

అయితే తమకూ అవకాశం ఇవ్వాలని బీఆర్‌ఎస్‌ చేసిన విజ్ఞప్తిని స్పీకర్‌ తోసిపుచ్చడంతో.. ప్రభుత్వానికి కౌంటర్‌గా తెలంగాణ భవన్‌లో అదే సమయంలో పవర్‌పాయింట్‌ ప్రజంటేషన్‌కు మాజీ మంత్రి హరీష్‌రావు సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. బీఆర్‌ఎస్‌ ఈ సమావేశాలను బహిష్కరించడంతో సభలో కాంగ్రెస్‌, బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలు మాత్రమే కనిపించారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఏం మాయ చేశావే!.. వెండితెరపై మరో మల్లూ సెన్సేషన్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

మణికొండలో సందడి చేసిన నటి దివి వద్త్య (ఫొటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్ : మహా నగరంపై మంచు తెర..(ఫొటోలు)
photo 4

టీటీడీ విజిలెన్స్‌.. మరీ ఇంత అధ్వాన్నమా? (ఫొటోలు)
photo 5

గోదారి గట్టుపైన మూవీ టీజర్ లాంఛ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Strong Earthquake Shakes Mexico City 1
Video_icon

భారీ భూకంపం.. పరుగులు తీసిన ప్రజలు
YSRCP Ambati Rambabu Visits Tirumala Temple With Family 2
Video_icon

తిరుమల శ్రీవారి సన్నిధిలో ఫ్యామిలీతో అంబటి..
AP GST Revenue Has Fallen Again In Chandrababu Govt 3
Video_icon

మళ్లీ పడిపోయిన ఆదాయం.. ఏమి లెగ్ సార్ అది
Cold Wave Alert In Alluri District 4
Video_icon

రోజురోజుకి పడిపోతున్న ఉష్ణోగ్రతలు
Wolf Supermoon Day Explained In Telugu 5
Video_icon

ఈరోజు భూమికి దగ్గరగా చంద్రుడు.. మిస్ అవ్వకండి!
Advertisement
 