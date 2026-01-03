డే-3.. తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభం

తెలంగాణ అసెంబ్లీ శీతాకాల సెషన్ మూడో రోజు సమావేశాలు శనివారం ప్రారంభం అయ్యాయి. ప్రశ్నోత్తరాల్లో భాగంగా డిప్యూటీ సీఎం, మంత్రి భట్టి విక్రమార్క ఉచిత కరెంట్పై ప్రకటన చేశారు. ఇవాళ కృష్ణా జలాల అంశంపై స్వల్ప కాలిక చర్చ జరగనున్న సంగతి తెలిసిందే. మధ్యాహ్న సమయంలో మంత్రి ఉత్తమ్కుమార్ రెడ్డి పవర్ పాయింట్ ప్రజంటేషన్ ఇవ్వనున్నారు. ఈ మేరకు సభలోని స్పెషల్ హాల్లో ఏర్పాట్లు చేశారు.
అయితే తమకూ అవకాశం ఇవ్వాలని బీఆర్ఎస్ చేసిన విజ్ఞప్తిని స్పీకర్ తోసిపుచ్చడంతో.. ప్రభుత్వానికి కౌంటర్గా తెలంగాణ భవన్లో అదే సమయంలో పవర్పాయింట్ ప్రజంటేషన్కు మాజీ మంత్రి హరీష్రావు సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. బీఆర్ఎస్ ఈ సమావేశాలను బహిష్కరించడంతో సభలో కాంగ్రెస్, బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలు మాత్రమే కనిపించారు.