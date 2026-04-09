HYD: వాహనదారులూ అలర్ట్‌.. అలర్ట్‌

Apr 9 2026 10:51 AM | Updated on Apr 9 2026 10:52 AM

Road Diversion In Hyderabad

గచ్చిబౌలి: గచ్చిబౌలిలోని ట్రిపుల్‌ ఐటీ జంక్షన్‌లో ఆరు లేన్ల అండర్‌ పాస్, మల్టీ లెవల్‌ ఫ్లై ఓవర్ల పనులు ప్రారంభమయ్యాయని, దీంతో ఏడాది వరకు వాహనదారులు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్లో వెళ్లాలని సైబరాబాద్‌ కమిషనర్‌ డాక్టర్‌ రమేశ్‌ బుధవారం ఓ ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. గచ్చిబౌలి జంక్షన్‌ నుంచి లింగంపల్లి వైపు వెళ్లేవారు ట్రిపుల్‌ ఐటీ జంక్షన్‌లో లెఫ్ట్‌ టర్న్‌ తీసుకుని విప్రో జంక్షన్, గౌలిదొడ్డి, గోపన్‌పల్లి, నల్లగండ్ల మీదుగా వెళ్లాలని కోరారు. 

అలాగే లింగంపల్లి వైపు నుంచి గచ్చి»ౌలి వైపు వచ్చేవారు హెచ్‌సీయూ డిపో వద్ద లెఫ్ట్‌ టర్న్‌ తీసుకుని మసీద్‌బండ, బొటానికల్‌ గార్డెన్, గచ్చిబౌలి జంక్షన్‌కు చేరుకోవాలని పేర్కొన్నారు. ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి డీఎల్‌ఎఫ్‌ వైపు వచ్చే వాహనదారులు ట్రిపుల్‌ ఐటీ జంక్షన్‌న్‌నుంచి  స్టేడియం వద్ద రైట్‌ టర్న్‌ తీసుకుని గచి్చబౌలి జంక్షన్‌ నుంచి ఎడమ వైపు వెళ్లి డీఎల్‌ఎఫ్‌కు వెళ్లాలన్నారు. డీఎల్‌ఎఫ్‌ నుంచి ఫైనాన్షియల్‌ డి్రస్టిక్ట్‌కు వెళ్లేవారు లీ మెరీడియన్‌ వద్ద రైట్‌ టర్న్‌ తీసుకుని గచ్చిబౌలి జంక్షన్, విప్రో జంక్షన్‌ వెళ్లాల్సి ఉంటుందన్నారు. వాహనదారులు గమనించి ట్రాఫిక్‌ పోలీసులకు సహకరించాలని ఆయన కోరారు.  

Related News By Category

Related News By Tags

Photos

View all
photo 1

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న నయనతార, విఘ్నేష్ శివన్ (ఫొటోలు)
photo 2

గుర్తుకొస్తున్నాయి.. మహానేత పాదయాత్రకు 23 ఏళ్లు (చిత్రాలు)
photo 3

ఈ సినిమా ఎంతో స్పెషల్‌ అంటున్న కృతీ శెట్టి (ఫోటోలు)
photo 4

తెలంగాణలో ప్రసిద్ధి చెందిన ‘కామాఖ్య యోని పీఠం’ ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 5

విజయవాడలో సందడి చేసిన సినీ నటి భాగ్యశ్రీ బోర్సే (ఫొటోలు)

Video

View all
Analyst Indraneel Slams Radha Krishna Over His Comments 1
Video_icon

ఫెయిల్యూర్ అంటే.. దాడి కోరుకుంటున్నారా? రాధాకృష్ణపై ఇంద్రనీల్ ఘాటు వ్యాఖ్యలు
YS Jagan MAVIGUN Flex And Banners In Andhra Pradesh 2
Video_icon

వైఎస్ జగన్ ప్రతిపాదించిన మావిగన్ కు మద్దతుగా ఫ్లెక్సీలు
Donald Trump Warns World After Iran Ceasefire 3
Video_icon

కాల్పుల విరమణ.. కండిషన్స్ అప్లై! ప్రపంచ దేశాలకు ట్రంప్ వార్నింగ్
Chandrababu Govt Land Gift To Pithapuram TDP Varma 4
Video_icon

మాజీ ఎమ్మెల్యే వర్మకు కూటమి ప్రభుత్వం భారీ నజరానా
Tvk Vijay Thalapathy Comments On Trisha Sangeetha Controversy 5
Video_icon

భార్యతో విడాకులు.. త్రిషపై రూమర్స్.. విజయ్ షాకింగ్ కామెంట్స్
