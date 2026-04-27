మనవళ్లతో ఆడుకోవాల్సిన వయసులో.. గర్భం దాల్చింది

సిద్దిపేట జిల్లా: శిశువు మరణానికి కారణమైన దంపతులతో పాటు వారికి సహకరించిన ఆర్ఎంపీని రిమాండ్కు పంపించారు. శనివారం హుస్నాబాద్ ఏసీపీ సదానందం, సీఐ శ్రీను కేసు వివరాలు వెల్లడించారు. 2025, జులై 29న మండల పరిధిలోని కేశనాయక్ తండా శివారులోని వాగులో గుర్తు తెలియని పసికందు శవం నీటి ప్రవాహంలో కొట్టుకొచ్చిందని పంచాయతీ కార్యదర్శి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ మేరకు అక్కన్నపేట ఎస్ఐ సీహెచ్ ప్రశాంత్, హుస్నాబాద్ సీఐ శ్రీను విచారణ చేపట్టారు. తండాకు చెందిన బానోతు లక్ష్మికి లేటు వయస్సులో ప్రెగ్నెన్సీ రాగా అప్పటికే ఆమె కూతుర్లకు పెళ్లి కావడంతో విషయం బయటకు తెలిస్తే పరువుపోతుందనే భయంతో దంపతులు ఎవరికి తెలియకుండా అబార్షన్ చేసుకోవాలనుకున్నారు.
అయితే కుందానవానిపల్లికి చెందిన ఆర్ఎంపీ వంశీ సహకారంతో అబార్షన్ టాబ్లెట్స్ వేసుకోగా బతికి ఉన్న శిశువు జన్మించింది. కాగా గ్రామంలో తెలిస్తే పరువుపోతుందనే భయంతో శిశువును ఎవరికి తెలియకుండా రహస్యంగా చంపాలని నిర్ణయించుకున్నారు. దీంతో వారి ఇంటి సమీపంలోని కాలువలో పడేయగా శిశువు నీటి ప్రవాహంలో మునిగి చనిపోయినట్టు విచారణలో నిర్దారణ అయిందని తెలిపారు. ఈ కేసులో చనిపోయిన శిశువు మరణానికి కారణమైన తల్లిదండ్రులు బానోతు లక్ష్మి, రాజు, ఆర్ఎంపీ వంశీలను అరెస్ట్ చేశారు.
హుండీ చోరీ నిందితుడు..
చిన్నశంకరంపేట(మెదక్): మండలంలోని చందంపేట పెద్దమ్మ ఆలయంలో హుండీ చోరీకి పాల్పడిన నిందితుడిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కు తరలించారు. ఎస్ఐ నారాయణగౌడ్ కథనం మేరకు... చేగుంట మండలం రెడ్డిపల్లి కాలనీకి చెందిన ఉప్పు నరేశ్ గత సంవత్సరం అక్టోబర్లో చందంపేట పెద్దమ్మ ఆలయ హుండీని పగులగొట్టి నగదును ఎత్తుకెళ్లాడు. తాజాగా మార్చిలో మరోసారి పెద్దమ్మ ఆలయ హుండీ చోరీకి పాల్పడ్డాడు. ఈ సమయంలో చోరీకి పాల్పడిన దృశ్యాలు సీసీ కెమెరాల్లో రికార్డు అవ్వడంతో తప్పించుకు తిరుగుతున్నాడు. పోలీసులు అతనిపై నిఘా పెట్టి రిమాండ్కు తరలించారు.
సెల్ఫోన్ దొంగ పట్టివేత
సిద్దిపేటకమాన్: కూరగాయలు కొనుగోలు చేస్తున్న వ్యక్తి నుంచి సెల్ఫోన్ అపహరిస్తున్న దొంగను గుర్తించి బాధితుడు పట్టుకున్నాడు. ఈ ఘటన సిద్దిపేట రైతు బజార్లో చోటు చేసుకుంది. వివరాలు ఇలా... పట్టణానికి చెందిన వ్యక్తి స్థానిక రైతు బజార్లో శనివారం కూరగాయలు కొనుగోలు చేస్తున్నాడు. గతంలో సెల్ఫోన్ల దొంగతనాలకు పాల్పడిన ఓ యువకు డు మార్కెట్లో కూరగాయలు కొనుగోలు చేస్తున్న వారిని పరిశీలించాడు. ఈ క్రమంలోనే సదరు వ్యక్తి జేబులో నుంచి యువకుడు సెల్ఫోన్ను దొంగిలించే ప్రయత్నం చేశాడు. గుర్తించిన బాధితుడు యువకుడిని ప్రశి్నస్తుండగానే అతడు తప్పించుకునే ప్రయ త్నం చేయగా వెంబడించి పట్టుకొని పోలీసులకు అప్పగించారు. కాగా ఇదంతా రైతు బజార్లో ఏర్పాటు చేసిన సీసీ కెమెరాల్లో రికార్డు అయింది.