 పెళ్లైన మూడు నెలలకే నవవధువు ఆత్మహత్య | Newly Married Bride End Life In Hyderabad | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పెళ్లైన మూడు నెలలకే నవవధువు ఆత్మహత్య

Dec 13 2025 1:13 PM | Updated on Dec 13 2025 2:42 PM

Newly Married Bride End Life In Hyderabad

హైదరాబాద్: కూకట్‌పల్లి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని మూసాపేట్ ప్రాంతంలో నవవధువు ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన ఘటన కలకలం రేపింది. ప్రొద్దుటూరుకు  చెందిన చందన జ్యోతి కొత్తగూడెంకు చెందిన యశ్వంత్‌తో మూడు నెలల క్రితం వివాహం జరిగింది.వివాహానంతరం యశ్వంత్ ఉద్యోగ రీత్యా హైదరాబాద్‌కు వచ్చి, భార్య జ్యోతి కలిసి మూసాపేట్‌లో నివాసం ఉంటున్నాడు. యశ్వంత్ ఓ ప్రైవేటు సంస్థ అయిన మెడ్‌ప్లస్‌లో ఉద్యోగం చేస్తున్నట్లు సమాచారం.

ఇటీవల కొద్ది రోజులుగా భార్య, భర్తల మధ్య గొడవలు జరుగుతుండడంతో మనస్తాపానికి గురైన చందన జ్యోతి నిన్న(శుక్రవారం) రాత్రి బెడ్ రూమ్ లోకి వెళ్లి తలుపులు వేసుకుని ఆత్మహత్యకి పాల్పడింది. 

ఈ విషయం గమనించిన భర్త యశ్వంత్ 108కి ఫోన్ చేయగా స్థానిక ప్రైవేట్ హాస్పిటల్‌కి తరలించగా అప్పటికే ఆమె మృతి చెందినట్లు వైద్యులు ధృవీకరించారు.మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం గాంధీ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న కూకట్‌పల్లి పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఆత్మహత్యకు గల కారణాలపై అన్ని కోణాల్లో విచారణ చేపట్టారు  .

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

చీరలో ట్రెడిషనల్‌ లుక్‌లో అనసూయ.. ఫోటోలు వైరల్‌
photo 2

కోల్‌కతాలో మెస్సీ మాయ‌.. (ఫోటోలు)
photo 3

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ (ఫొటోలు)
photo 4

#RekhaNirosha : నటి రేఖా నిరోషా బ్యూటిఫుల్ (ఫొటోలు)
photo 5

ఇంద్రకీలాద్రి : రెండో రోజు దుర్గమ్మ సన్నిధిలో భవానీ దీక్ష విరమణలు (ఫొటోలు)

Video

View all
New Bride Chandana Jyothi Ends Life In Moosapet Hyderabad 1
Video_icon

మూసాపేట్ లో నవ వధువు ఆత్మహత్య
Lionel Messi Fans Anger On Management In Kolkata 2
Video_icon

కోల్ కతాలో హైటెన్షన్.. స్టేడియం తుక్కు తుక్కు
Sad Incident In Ankapalli District 3
Video_icon

పరీక్ష రాసేందుకు వెళ్లి.. తండ్రి ఆటో కింద పడి కూతురు దుర్మరణం
Vellampalli Srinivas Fires On Kanakadurga Temple EO And Chairman 4
Video_icon

భవానీ భక్తులను అవమానించిన ఈవో, చైర్మన్ లను తక్షణం తొలగించాలి
Messi Fans Angry In Salt Lake Stadium 5
Video_icon

మెస్సీ ఫ్యాన్స్ రచ్చ రచ్చ.. కుర్చీలు, బాటిల్స్ విసిరేసి..
Advertisement
 