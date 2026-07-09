 పది రూపాయల కాయిన్స్‌తో బైక్‌ కొన్నాడు | Nalgonda Man Buys Dream Bike Using Only ₹10 Coins, Video Goes Viral On Social Media | Sakshi
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పది రూపాయల కాయిన్స్‌తో బైక్‌ కొన్నాడు

Jul 9 2026 9:45 AM | Updated on Jul 9 2026 10:07 AM

Man Buys Bike With 1.10 Lakh In 10 Coins In Nalgonda

నల్లగొండ జిల్లాకు చెందిన కొండే రఘుపతి తన కలల బైక్‌ను కొనుగోలు చేసిన విధానం ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. చాలాకాలంగా ఒక్కో రూ.10 నాణెాన్ని దాచుకుంటూ వచ్చిన ఆయన, చివరకు వాటితోనే రూ.1.10 లక్షల విలువైన కొత్త బైక్‌ను కొనుగోలు చేసి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాడు.

రఘుపతి చాలా ఏళ్లుగా తన రోజువారీ ఖర్చుల్లో మిగిలిన రూ.10 నాణేలను ప్రత్యేకంగా పొదుపు చేస్తూ వచ్చాడు. ఒకరోజు తన కలల బైక్‌ను ఈ పొదుపు డబ్బుతోనే కొనాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. అనుకున్నట్టుగానే ఆ నాణేలను సంచుల్లో నింపుకుని నల్లగొండలోని ఓ ద్విచక్ర వాహనాల షోరూమ్‌కు చేరుకున్నాడు.

మొదట షోరూమ్ సిబ్బంది ఆశ్చర్యపోయినా, అనంతరం ఆయన తీసుకొచ్చిన నాణేలను స్వీకరించారు. గంటలపాటు సిబ్బంది కలిసి ఒక్కో నాణెాన్ని లెక్కించి మొత్తం రూ.1.10 లక్షలు పూర్తయ్యాయని నిర్ధారించారు. అనంతరం అన్ని ప్రక్రియలు పూర్తి చేసి రఘుపతికి కొత్త బైక్‌ను అందజేశారు.

తన కలను నెరవేర్చుకున్న ఆనందంలో రఘుపతి బైక్‌ను స్వీకరించగా, అక్కడ ఉన్నవారు ఆయన పట్టుదలను అభినందించారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. "పొదుపు చేస్తే ఏ లక్ష్యమైనా సాధ్యమే", "కష్టపడి దాచిన డబ్బుతో కలను నిజం చేసుకున్నాడు" అంటూ నెటిజన్లు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.

 

 

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