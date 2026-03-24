నిజామాబాద్: ఆర్టీసీ బస్సును ఢీకొట్టిన లారీ

Mar 24 2026 12:50 PM | Updated on Mar 24 2026 1:13 PM

Lorry Hits RTC Bus In Nizamabad District

సాక్షి, నిజామాబాద్‌: నిజామాబాద్ జిల్లా రుద్రూర్ వద్ద ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఆర్టీసీ బస్సును లారీ ఢీకొట్టింది. బోధన్‌-బాన్సువాడ ప్రధాన రహదారిపై ఘటన జరిగింది. బస్సు, లారీ డ్రైవర్లతో పాటు పలువురికి గాయాలయ్యాయి. సుమారు 40 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నట్లు సమాచారం.

వారిలో 15 మంది గాయపడ్డారు. గాయపడిన వారిని బోధన్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఇద్దరికీ సీరియస్‌గా ఉండడంతో నిజామాబాద్ జీజీహెచ్‌కు తరలించారు. ఘటన స్థలంలో పోలీసులు, స్థానికులు సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. అతి వేగమే ప్రమాదానికి కారణమని ప్రాథమిక సమాచారం. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు.. దర్యాప్తు చేపట్టారు.

 

Related News By Category

Related News By Tags

Photos

View all
photo 1

విశాఖపట్నంలో సినీ నటి శ్రుతి హాసన్‌ సందడి (ఫొటోలు)
photo 2

శ్రీరామనవమి స్పెషల్ : ఏపీలో ఉన్న ఈ అద్భుతమైన ఆలయం గురించి తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 3

ధురంధర్‌ 2కి బ్లాక్‌బస్టర్‌ టాక్‌.. ట్రెండింగ్‌లో హీరోయిన్‌ సారా (ఫోటోలు)
photo 4

ఘనంగా 'బ్యాండ్‌ మేళం' ప్రీరిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్ లో కొత్తగా నిర్మించిన అద్భుత ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)

Video

View all
Donald Trump Changes Stance on Iran War 1
Video_icon

యుద్ధంపై మాట మార్చిన ట్రంప్ తప్పించుకునే ప్రయత్నం
Rachamallu Siva Prasad Strong Counter to YS Sharmila's Comments 2
Video_icon

మేము నీకు కుక్కలా.. జగనన్న చెల్లిలివి అయిపోయావ్ అమ్మ...

Chandrababu Meeting Nakkapalli 3
Video_icon

జ్యూస్ ప్యాకెట్లతో పరుగో పరుగు.. చంద్రబాబు సభలో గందరగోళం
Maoist Leader Paparao to Surrender with 12 Cadres 4
Video_icon

మావోయిస్టుల పెద్ద నిర్ణయం.. వనం నుంచి జనంలోకి మావోయిస్టులు
Netanyahu Says War Will Continue Despite Talks |India Role in Iran-US Talks 5
Video_icon

ఇరాన్, అమెరికా చర్చల్లో భారత్ కీలక పాత్ర?
