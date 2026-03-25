పెట్రోల్, గ్యాస్ నిల్వలపై నేడు సీఎం రేవంత్ సమీక్ష
వదంతులను నమ్మకండి: బండి సంజయ్
- రాష్ట్ర ప్రజలకు కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ విజ్ఝప్తి
- సోషల్ మీడియా వదంతులను నమ్మకండి
- పెట్రోలు, డీజిల్ కొరత లేనేలేదు
- ఆయిల్ సంస్థల వద్ద అవసరానికి సరిపడ పెట్రోలు, డీజిల్ నిల్వలున్నాయి.
- ఈ మేరకు పెట్రోలియం డీలర్స్ అసోసియేషన్ స్పష్టం చేసింది
- ఆయిల్ సరఫరాలోనూ ఇబ్బందుల్లేవు
- పెట్రోలు, డీజిల్ సరఫరా నిరాటంకంగా కొనసాగుతోంది
- మోదీ ప్రభుత్వం ఆయిల్ నిల్వలపై ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తోంది
- వదంతలు నమ్మి అవసరానికి మించి పెట్రోలు కొనడంవల్ల కృతిమ కొరత ఏర్పడే ప్రమాదం
పౌరసరఫరాల శాఖ కీలక ప్రకటన..
- తెలంగాణలో పెట్రోల్, డీజిల్, వంటగ్యాస్ కొరత లేదు: పౌరసరఫరాలశాఖ
- ప్రజలు భయాందోళనలకు గురికావొద్దు.
- రిఫైనరీల నుంచి ఇంధన సరఫరా సక్రమంగా జరుగుతోంది.
- ప్రజావసరాలకు సరిపడా నిల్వలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
- వదంతుల వల్లే ఫిల్లింగ్ స్టేషన్ల వద్ద క్యూలైన్లు పెరిగాయి.
- వదంతుల వల్ల ప్రజలు భయపడి అకస్మాత్తుగా కొనుగోలు చేస్తున్నారు.
కొరత లేదు: హిందూస్థాన్ పెట్రోలియం
- పెట్రోల్, డీజిల్, ఎల్పీజీ కొరత లేదని ప్రకటించిన హిందూస్థాన్ పెట్రోలియం
- భయాందోళనలతో ఫిల్లింగ్ స్టేషన్లకు వెళ్లవద్దని హెచ్పీసీఎల్ విజ్ఞప్తి
- సాధారణ అవసరాలకు అనుగుణంగా ఇంధనం నింపుకోవాలని హెచ్పీసీఎల్ విజ్ఞప్తి
- ఇంధన సరఫరా సక్రమంగా ఉంచేందుకు హెచ్పీసీఎల్ కట్టుబడి ఉందని వెల్లడి
సిటీలో పెట్రోల్ టెన్షన్..
- సిటీలో తీవ్రమైన పెట్రోల్, డీజిల్ కొరత
- బంకుల వద్ద వాహనదారులు క్యూలైన్లు
- వాహనాల రద్దీతో పలు చోట్ల ట్రాఫిక్ జామ్..
- వాహనదారుల్లో టెన్షన్..
Panic Buying led to #NoStock boards or #HugeRush , Long Queues at Several #PetrolPumps across #Hyderabad
No Shortage of #Petrol, #Diesel or #LPG in #Telangana: Civil Supplies dept
"No Stock" board at Petrol pump, Budwel in #Rajendranagar area.
Petrol Pumps witness a huge rush… pic.twitter.com/9tDtHgitF0
— Surya Reddy (@jsuryareddy) March 25, 2026
ఏపీలో కొనసాగుతున్న గ్యాస్ కష్టాలు
- ఎన్టీఆర్ జిల్లా..
- ఏపీలో కొనసాగుతున్న గ్యాస్ కష్టాలు
- చందర్లపాడు, కంచికచర్ల మండలాల్లో గ్యాస్ కొరత
- రెండు రోజులుగా గ్యాస్ ఏజన్సీల వద్ద సిలిండర్ల కోసం జనం పడిగాపులు
- కంచికచర్ల మండలం జుజ్జూరులో గ్యాస్ ఏజన్సీ ఎదుట బారులు తీరిన ప్రజలు
- ట్రాఫిక్ కు అంతరాయం లేకుండా దగ్గరుండి ట్రాఫిక్ క్లియర్ చేస్తున్న పోలీసులు
- బుక్ చేసి రోజులు గడుస్తున్నా సిలిండర్లు ఇవ్వలేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్న ప్రజలు
పెట్రోల్ బంకుల వద్ద భారీ క్యూ లైన్లు
- జగిత్యాల..
- జగిత్యాలలో పెట్రోల్ బంకుల వద్ద భారీ క్యూ లైన్లు
- పలుచోట్ల పెట్రోల్ బంకుల్లో “నో స్టాక్” బోర్డులు
- పెట్రోల్ కొరతపై వదంతులతో వాహనదారుల ఆందోళన
- ఒకరిని చూసి మరొకరు బంకుల వద్దకు పరుగులు
- క్యూ లైన్లలో తోపులాట, గందరగోళం
- అవసరం లేకపోయినా ట్యాంకులు ఫుల్ చేయించుకుంటున్న ప్రజలు
- పెట్రోల్ సరఫరాపై స్పష్టత లేక ప్రజల్లో భయం..
యుద్ధ పరిస్థితుల ప్రభావంతో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పెట్రోల్, డీజిల్, గ్యాస్ సంక్షోభం
పెట్రోల్, డీజిల్, గ్యాస్ కొరతతో ప్రజలు ఇబ్బందులు
హైదరాబాద్లో పలు పెట్రోల్ బంకుల వద్ద బారులు తీరిన వాహనాలు.. గంటల తరబడి లైన్లో వేచి చూస్తున్న వాహనదారులు
కిలోమీటర్ల మేర వాహనాల క్యూలు
కొన్ని… https://t.co/4Wabing6Eq pic.twitter.com/gJjPMmkd1h
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) March 25, 2026
తిరువూరులో భారీగా క్యూ..
- ఎన్టీఆర్ జిల్లా..
- తిరువూరులో పెట్రోల్ బంకుల దగ్గర భారీగా క్యూ..
- పట్టణంలో ఉన్న మూడు పెట్రోల్ బంకుల్లో ఫ్యూయల్ లేని కారణంగా రెండు క్లోజ్..
- ఉన్న ఒక రిలయన్స్ బంక్ ముందర భారీగా క్యూ కట్టిన వాహనదారులు..
- పెట్రోల్ బంకులు మూసివేస్తారన్న వదంతులతో ఆందోళన చెందుతున్న జనం..
- ఆయిల్ కంపెనీలు క్రెడిట్ ఇవ్వడం మానేయడంతో మూతపడ్డ పలు పెట్రోల్ బంకులు..
- నందిగామ నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా పెట్రోల్ కొరత
- పెట్రోల్ బంక్లలో నో స్టాక్ బోర్డులు
- కంచికచర్లలో పెట్రోల్ కోసం బారులు తీరిన వినియోగదారులు
- బైకులు, బాటిల్స్ తో పెట్రోల్ కోసం బారులు తీరిన వాహనదారులు
- కంచికచర్ల పట్టణంలో రెండు పెట్రోల్ బంక్లలో నో స్టాక్ బోర్డులు
- కంపెనీలు తమకు ఆయిల్ ట్యాంకర్ల స్టాక్ ఇవ్వడం లేదని స్టాక్ ఇస్తే తప్ప తాము ఏమీ చేయలేమని చేతులెత్తేసిన బంక్ యజమానులు
బంకులు బంద్
- సిద్దిపేట జిల్లా
- గజ్వేల్, ప్రజ్ఞాపూర్ పలు పెట్రోల్ బంకులలో పెట్రోల్, డీజిల్ కోసం భారీగా లైన్
- క్యూ కట్టిన వాహనదారులు.
- ఇప్పటికే గజ్వేల్ మున్సిపల్ పరిధిలో పలు పెట్రోల్ బంకుల ముందు నో స్టాక్ బోర్డులు
- సోషల్ మీడియాలలో వదంతుల ఎఫెక్ట్.. బాటిల్స్తో పెట్రోల్, డీజిల్ కోసం భారీ లైన్
నిజామాబాద్లో పెట్రోల్, డీజిల్ కొరత
- నిజామాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా పెట్రోల్, డీజిల్ కొరత
- బంకుల వద్ద క్యూ కడుతున్న వాహనదారులు
- పలుచోట్ల మూతపడ్డ బంకులు
- నో స్టాక్ బోర్డులు ఏర్పాటు
- పెట్రోల్, డీజిల్ నిల్వలు నిండుకున్నాయనే ప్రచారంతో బంకుల వద్దకు పరుగులు పెడుతున్న వాహనదారులు
- అవసరానికి మించి నిల్వ చేసుకుంటున్న వాహనదారులు
- కొరత లేదంటున్న అధికారులు
- వాహనదారుల్లో టెన్షన్
నో స్టాక్ బోర్డులు
- నో స్టాక్ బోర్డులు
- మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో తీవ్రతరమైన పెట్రోల్, డీజిల్ కొరత..
- చాలా బంకుల్లో నో స్టాక్ బోర్డులు
- పలు బంకుల వద్ద బారులు తీరిన వాహనదారులు
- స్పీడ్ పెట్రోల్తో 10 రూపాయల అదనపు భారంతో వినియోగదారుల గగ్గోలు
డీజిల్ అసోసియేషన్ కీలక ప్రకటన
- డీజిల్ అసోసియేషన్ కీలక ప్రకటన
- తెలంగాణ పెట్రోలియం డీజిల్ అసోసియేషన్ కీలక ప్రకటన
- తెలంగాణలో పెట్రోల్, డీజిల్కు ఎలాంటి కొరత లేదు
- ఆయిల్ కంపెనీల దగ్గర సరిపడా ఇంధన నిల్వలు ఉన్నాయి
- అవసరానికి మించి ఎవరు కొనుగోలు చేయవద్దు
- రాష్ట్రంలో పెట్రోల్, గ్యాస్ సిలిండర్లు, యూరియా నిల్వలపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కీలక సమావేశం.
- అసెంబ్లీ కమిటీ హాల్లో మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు అధికారులతో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సమీక్ష.
- ఇంధన సరఫరాలో ఎలాంటి అంతరాయం లేకుండా ఉండేందుకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై చర్చ.
- ముఖ్యంగా పెట్రోల్, గ్యాస్ కొరత తలెత్తకుండా ముందస్తు జాగ్రత్తలు, నిల్వల నిర్వహణపై చర్చ.