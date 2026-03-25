 పెట్రోల్‌, గ్యాస్‌ నిల్వలపై నేడు సీఎం రేవంత్‌ సమీక్ష | Petrol And Diesel Crisis In Telangana And AP Updates | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Live Updates

Cricker

పెట్రోల్‌, గ్యాస్‌ నిల్వలపై నేడు సీఎం రేవంత్‌ సమీక్ష

వదంతులను నమ్మకండి: బండి సంజయ్‌

  • రాష్ట్ర ప్రజలకు కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ విజ్ఝప్తి
  • సోషల్ మీడియా వదంతులను నమ్మకండి
  • పెట్రోలు, డీజిల్ కొరత లేనేలేదు
  • ఆయిల్ సంస్థల వద్ద అవసరానికి సరిపడ పెట్రోలు, డీజిల్ నిల్వలున్నాయి.
  • ఈ మేరకు పెట్రోలియం డీలర్స్ అసోసియేషన్ స్పష్టం చేసింది
  • ఆయిల్ సరఫరాలోనూ ఇబ్బందుల్లేవు
  • పెట్రోలు, డీజిల్ సరఫరా నిరాటంకంగా కొనసాగుతోంది
  • మోదీ ప్రభుత్వం ఆయిల్ నిల్వలపై ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తోంది
  • వదంతలు నమ్మి అవసరానికి మించి పెట్రోలు కొనడంవల్ల కృతిమ కొరత ఏర్పడే ప్రమాదం
2026-03-25 10:41:13

పౌరసరఫరాల శాఖ కీలక ప్రకటన..

  • తెలంగాణలో పెట్రోల్, డీజిల్, వంటగ్యాస్ కొరత లేదు: పౌరసరఫరాలశాఖ
  • ప్రజలు భయాందోళనలకు గురికావొద్దు.
  • రిఫైనరీల నుంచి ఇంధన సరఫరా సక్రమంగా జరుగుతోంది.
  • ప్రజావసరాలకు సరిపడా నిల్వలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
  • వదంతుల వల్లే ఫిల్లింగ్‌ స్టేషన్ల వద్ద క్యూలైన్లు పెరిగాయి.
  • వదంతుల వల్ల ప్రజలు భయపడి అకస్మాత్తుగా కొనుగోలు చేస్తున్నారు.
2026-03-25 10:36:01

కొరత లేదు: హిందూస్థాన్ పెట్రోలియం

  • పెట్రోల్, డీజిల్, ఎల్పీజీ కొరత లేదని ప్రకటించిన హిందూస్థాన్ పెట్రోలియం
  • భయాందోళనలతో ఫిల్లింగ్ స్టేషన్లకు వెళ్లవద్దని హెచ్‌పీసీఎల్ విజ్ఞప్తి
  • సాధారణ అవసరాలకు అనుగుణంగా ఇంధనం నింపుకోవాలని హెచ్‌పీసీఎల్ విజ్ఞప్తి
  • ఇంధన సరఫరా సక్రమంగా ఉంచేందుకు హెచ్‌పీసీఎల్ కట్టుబడి ఉందని వెల్లడి
    
2026-03-25 10:36:01

సిటీలో పెట్రోల్‌ టెన్షన్‌..

  • సిటీలో తీవ్రమైన పెట్రోల్‌, డీజిల్‌ కొరత
  • బంకుల వద్ద వాహనదారులు క్యూలైన్లు
  • వాహనాల రద్దీతో పలు చోట్ల ట్రాఫిక్‌ జామ్‌.. 
  • వాహనదారుల్లో టెన్షన్‌.. 

 

2026-03-25 10:30:41

ఏపీలో కొనసాగుతున్న గ్యాస్ కష్టాలు

  • ఎన్టీఆర్ జిల్లా..
  • ఏపీలో కొనసాగుతున్న గ్యాస్ కష్టాలు
  • చందర్లపాడు, కంచికచర్ల మండలాల్లో గ్యాస్ కొరత
  • రెండు రోజులుగా గ్యాస్ ఏజన్సీల వద్ద సిలిండర్ల కోసం జనం పడిగాపులు
  • కంచికచర్ల మండలం జుజ్జూరులో గ్యాస్ ఏజన్సీ ఎదుట బారులు తీరిన ప్రజలు
  • ట్రాఫిక్ కు అంతరాయం లేకుండా దగ్గరుండి ట్రాఫిక్ క్లియర్ చేస్తున్న పోలీసులు
  • బుక్ చేసి రోజులు గడుస్తున్నా సిలిండర్లు ఇవ్వలేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్న ప్రజలు
2026-03-25 10:26:59

పెట్రోల్ బంకుల వద్ద భారీ క్యూ లైన్లు

  • జగిత్యాల..
  • జగిత్యాలలో పెట్రోల్ బంకుల వద్ద భారీ క్యూ లైన్లు
  • పలుచోట్ల పెట్రోల్ బంకుల్లో “నో స్టాక్” బోర్డులు
  • పెట్రోల్ కొరతపై వదంతులతో వాహనదారుల ఆందోళన
  • ఒకరిని చూసి మరొకరు బంకుల వద్దకు పరుగులు
  • క్యూ లైన్లలో తోపులాట, గందరగోళం
  • అవసరం లేకపోయినా ట్యాంకులు ఫుల్ చేయించుకుంటున్న ప్రజలు
  • పెట్రోల్ సరఫరాపై స్పష్టత లేక ప్రజల్లో భయం..

 

2026-03-25 10:26:59

తిరువూరులో భారీగా క్యూ..

  • ఎన్టీఆర్ జిల్లా..
  • తిరువూరులో పెట్రోల్ బంకుల దగ్గర భారీగా క్యూ..
  • పట్టణంలో ఉన్న మూడు పెట్రోల్ బంకుల్లో ఫ్యూయల్ లేని కారణంగా రెండు క్లోజ్..
  • ఉన్న ఒక రిలయన్స్ బంక్ ముందర భారీగా  క్యూ కట్టిన వాహనదారులు..
  • పెట్రోల్ బంకులు మూసివేస్తారన్న వదంతులతో ఆందోళన చెందుతున్న జనం..
  • ఆయిల్ కంపెనీలు క్రెడిట్ ఇవ్వడం మానేయడంతో మూతపడ్డ పలు పెట్రోల్ బంకులు..
  • నందిగామ నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా పెట్రోల్ కొరత
  • పెట్రోల్ బంక్‌లలో నో స్టాక్ బోర్డులు
  • కంచికచర్లలో పెట్రోల్ కోసం బారులు తీరిన వినియోగదారులు
  • బైకులు, బాటిల్స్ తో పెట్రోల్ కోసం బారులు తీరిన వాహనదారులు
  • కంచికచర్ల పట్టణంలో రెండు పెట్రోల్ బంక్‌లలో నో స్టాక్ బోర్డులు
  • కంపెనీలు తమకు ఆయిల్ ట్యాంకర్ల స్టాక్ ఇవ్వడం లేదని స్టాక్ ఇస్తే తప్ప తాము ఏమీ చేయలేమని చేతులెత్తేసిన బంక్ యజమానులు
2026-03-25 10:26:59

బంకులు బంద్‌

  • సిద్దిపేట జిల్లా
  • గజ్వేల్, ప్రజ్ఞాపూర్ పలు పెట్రోల్ బంకులలో పెట్రోల్, డీజిల్ కోసం భారీగా లైన్
  • క్యూ కట్టిన వాహనదారులు.
  • ఇప్పటికే గజ్వేల్ మున్సిపల్ పరిధిలో పలు పెట్రోల్ బంకుల ముందు నో స్టాక్ బోర్డులు
  • సోషల్ మీడియాలలో వదంతుల ఎఫెక్ట్‌.. బాటిల్స్‌తో పెట్రోల్, డీజిల్ కోసం భారీ లైన్
    
2026-03-25 10:26:59

నిజామాబాద్‌లో పెట్రోల్, డీజిల్ కొరత

  • నిజామాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా పెట్రోల్, డీజిల్ కొరత
  • బంకుల వద్ద క్యూ కడుతున్న వాహనదారులు
  • పలుచోట్ల మూతపడ్డ బంకులు
  • నో స్టాక్ బోర్డులు ఏర్పాటు
  • పెట్రోల్, డీజిల్ నిల్వలు నిండుకున్నాయనే ప్రచారంతో బంకుల వద్దకు పరుగులు పెడుతున్న వాహనదారులు
  • అవసరానికి మించి నిల్వ చేసుకుంటున్న వాహనదారులు
  • కొరత లేదంటున్న అధికారులు
  • వాహనదారుల్లో టెన్షన్
2026-03-25 10:17:54

నో స్టాక్ బోర్డులు

  • నో స్టాక్ బోర్డులు
  • మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో తీవ్రతరమైన పెట్రోల్, డీజిల్ కొరత..
  • చాలా బంకుల్లో నో స్టాక్ బోర్డులు
  • పలు బంకుల వద్ద బారులు తీరిన వాహనదారులు
  • స్పీడ్‌ పెట్రోల్‌తో  10 రూపాయల అదనపు భారంతో వినియోగదారుల గగ్గోలు
2026-03-25 10:17:54

డీజిల్ అసోసియేషన్ కీలక ప్రకటన

  • డీజిల్ అసోసియేషన్ కీలక ప్రకటన
  • తెలంగాణ పెట్రోలియం డీజిల్ అసోసియేషన్ కీలక ప్రకటన
  • తెలంగాణలో పెట్రోల్, డీజిల్‌కు ఎలాంటి కొరత లేదు
  • ఆయిల్ కంపెనీల దగ్గర సరిపడా ఇంధన నిల్వలు ఉన్నాయి
  • అవసరానికి మించి ఎవరు కొనుగోలు చేయవద్దు
     
2026-03-25 10:17:54

పెట్రోల్‌, గ్యాస్‌ నిల్వలపై నేడు సీఎం రేవంత్‌ సమీక్ష

  • పెట్రోల్‌, గ్యాస్‌ నిల్వలపై నేడు సీఎం రేవంత్‌ సమీక్ష
  • రాష్ట్రంలో పెట్రోల్‌, గ్యాస్ సిలిండర్లు, యూరియా నిల్వలపై  సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కీలక సమావేశం.
  • అసెంబ్లీ కమిటీ హాల్‌లో మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు అధికారులతో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సమీక్ష.
  • ఇంధన సరఫరాలో ఎలాంటి అంతరాయం లేకుండా ఉండేందుకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై చర్చ.
  • ముఖ్యంగా పెట్రోల్‌, గ్యాస్ కొరత తలెత్తకుండా ముందస్తు జాగ్రత్తలు, నిల్వల నిర్వహణపై చర్చ.
2026-03-25 10:17:54
