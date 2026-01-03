 ఐఐటీహెచ్‌ విద్యార్థికి రూ.2.5 కోట్ల వార్షిక వేతనం | IIT Student Received Rs 2.5cr package | Sakshi
ఐఐటీహెచ్‌ విద్యార్థికి రూ.2.5 కోట్ల వార్షిక వేతనం

Jan 3 2026 7:29 AM | Updated on Jan 3 2026 7:29 AM

IIT Student Received Rs 2.5cr package

సాక్షి ప్రతినిధి, సంగారెడ్డి: హైదరాబాద్‌ ఐఐటీకి చెందిన ఎడ్వర్డ్‌ నాథన్‌ వర్గీస్‌ అనే విద్యార్థి రూ.2.5 కోట్ల వార్షిక ప్యాకేజీతో ఉద్యోగం సాధించాడు. సీఎస్‌ఈ ఫైనలియర్‌ చదువుతున్న వర్గీస్‌కు నెదర్లాండ్‌లోని అప్టివర్‌ అనే ఓ సాఫ్ట్‌వేర్‌ కంపెనీలో ఈ ఉద్యోగం లభించింది. ఐఐటీహెచ్‌ చరిత్రలోనే అత్యధిక వేతనంతో ఉద్యోగం పొందిన విద్యారి్థగా వర్గీస్‌ నిలిచాడు. గత డిసెంబర్‌లో క్యాంపస్‌ ప్లేస్‌మెంట్‌ ప్రక్రియ నిర్వహించారు. వివిధ దేశాలకు చెందిన 24 కంపెనీలు ఈ క్యాంపస్‌ ప్లేస్‌మెంట్‌లో ఉద్యోగాలిచ్చాయి. గతేడాదితో పోలి్చతే 2025లో ప్లేస్‌మెంట్‌ ఉద్యోగాలు 75 శాతం పెరిగాయి.  

