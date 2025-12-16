 మీ సేవా వాట్సాప్‌ సేవకు భారీ స్పందన: | Huge Response To Meeseva Whatapp Minister Sridhar Babu | Sakshi
మీ సేవా వాట్సాప్‌ సేవకు భారీ స్పందన:

Dec 16 2025 3:43 PM | Updated on Dec 16 2025 3:50 PM

Huge Response To Meeseva Whatapp Minister Sridhar Babu
  • 22 రోజుల్లో 2.7 లక్షల సార్లు వినియోగం: మంత్రి శ్రీధర్‌బాబు

హైదరాబాద్‌: రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఫ్లాగ్‌షిప్‌ డిజిటల్‌ సేవల వేదిక మీ సేవా (MeeSeva) కింద ప్రారంభించిన వాట్సాప్‌/చాట్‌బాట్‌ సేవను తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ప్రజలు 22 రోజుల్లోనే 2.7 లక్షల సార్లు ఉపయోగించారని రాష్ట్ర ఐటీ మంత్రి డి. శ్రీధర్‌బాబు తెలిపారు.

నవంబర్‌ 18న మీ సేవా కింద అదనపు డిజిటల్‌ ఛానల్‌గా ఈ సేవను ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది. ఈ సేవ ద్వారా ప్రజలు ఇకపై మీ సేవా కేంద్రాలకు వెళ్లకుండానే ప్రభుత్వ సేవలు పొందగలుగుతున్నారు. ధృవీకరణ పత్రాల కోసం దరఖాస్తు చేయవచ్చు. బిల్లుల వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు. దరఖాస్తుల స్థితిని పరిశీలించవచ్చు. ఫిర్యాదులు కూడా నమోదు చేయవచ్చు.

ఈ సేవ ప్రజల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని రూపొందించబడిందని మంత్రి తెలిపారు. ప్రజల కేంద్రిత డిజిటల్‌ పరిపాలనను మరింత విస్తరించడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని ఆయన అన్నారు.

ప్రభుత్వ ఎలక్ట్రానిక్‌ సర్వీస్‌ డెలివరీ (ESD) విభాగం వెల్లడించిన గణాంకాల ప్రకారం, నవంబర్‌ 18 నుంచి డిసెంబర్‌ 9 వరకు మీ సేవా వాట్సాప్‌ సేవను ప్రజలు మొత్తం 2,78,267 సార్లు వినియోగించారు. ఈ కాలంలో 2,09,084 వేర్వేరు మొబైల్‌ నంబర్ల నుంచి ప్రజలు ఈ సేవను ఉపయోగించినట్లు అధికారులు తెలిపారు.

అదే సమయంలో 75,655 దరఖాస్తు ఫారాలు సమర్పించబడ్డాయి. వీటిలో 1,403 మాత్రమే నిజమైన దరఖాస్తులు కాగా, మిగిలినవి సేవల గురించి తెలుసుకునేందుకు లేదా విధానాన్ని అర్థం చేసుకునేందుకు చేసిన ప్రయత్నాలుగా అధికారులు పేర్కొన్నారు. అలాగే 45,829 సార్లు దరఖాస్తుల స్థితి పరిశీలించబడింది. మొత్తం విజయ శాతం 81.3 శాతంగా నమోదైంది.

ప్రజలు ఎక్కువగా వినియోగిస్తున్న సేవల్లో జనన ధృవీకరణ పత్రం, ఆదాయ ధృవీకరణ పత్రం, పోలీస్‌ చలాన్లు, విద్యుత్‌ బిల్లుల సేవలు ఉన్నాయి. రోజువారీ పరిపాలనా అవసరాలకు వాట్సాప్‌ ఒక సులభమైన, నమ్మదగిన వేదికగా మారుతోందని మంత్రి తెలిపారు.

భవిష్యత్తులోనూ మీ సేవా ద్వారా మరిన్ని డిజిటల్‌ సేవలను అందుబాటులోకి తీసుకువస్తామని మంత్రి చెప్పారు. వ్యవస్థలను మరింత బలోపేతం చేస్తామని, ప్రజలకు సులభంగా, నిరంతరాయంగా సేవలు అందించేందుకు ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని స్పష్టం చేశారు.

