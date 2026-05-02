Sakshi News home page

Trending News:

కాసేపట్లో దుబాయ్‌కి.. సినీఫక్కీలో అడ్డగింత

May 2 2026 8:25 AM | Updated on May 2 2026 8:25 AM

బంజారాహిల్స్‌: హిట్‌ అండ్‌ రన్‌ కేసులో నిందితుడైన బోధన్‌ మాజీ ఎమ్మెల్యే షకీల్‌ కొడుకు మహ్మద్‌ రాహీల్‌ ఆమిర్‌ చట్టవిరుద్ధంగా దుబాయ్‌కి వెళ్లడానికి ప్రయతి్నంచగా పోలీసులు అడ్డుకుని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వివరాల్లోకి వెళితే.. రాహీల్‌ 2022 మార్చి 17న ఇద్దరు స్నేహితులతో కలిసి జూబ్లీహిల్స్‌ రోడ్డునెంబర్‌–45 మీదుగా కారులో బయలుదేరాడు. కారు బెలూన్లు అమ్మే మహిళను ఢీకొట్టగా, ఆమె చేతిలోంచి చిన్నారి కిందపడి అక్కడికక్కడే మృతి చెందింది. ఈ కేసు నుంచి తప్పించుకునేందుకు తన స్నేహితుడు అఫ్రాన్‌ కారు నడిపాడంటూ పోలీసులకు తప్పుడు సమాచారమిచ్చాడు. 

ఆ తెల్లవారే దుబాయ్‌ పారిపోయాడు.   ఆ రోజు కారు నడిపింది రాహీల్‌ అని పోలీసులు విచార ణలో తేలింది. దీంతో ఆయనపై కూడా కేసు నమోదు చేశారు. ముందస్తు బెయిల్‌ కోసం రాహీల్‌ హైకోర్టును ఆశ్రయించగా పోలీసుల విచారణకు హాజరుకావాలంటూ స్పష్టం చేసింది. దీంతో గత నెల 17న జూబ్లీహిల్స్‌ పోలీసుల ఎదుట హాజరయ్యాడు. ఈ క్రమంలో గురువారం ఉదయం దుబాయ్‌కు వెళ్లేందుకు ఫ్లైట్‌ టికెట్‌ కూడా బుక్‌ చేసుకున్నాడు. సమాచారం అందుకున్న  పోలీసులు ఇమ్మి గ్రేషన్‌ అధికారులను అప్రమత్తం చేసి అతడిని మార్గమధ్యంలోనే అదుపులోకి తీసుకున్నారు. శుక్రవారం మరోమారు రాహీల్‌ విచారణకు రాగా, దుబాయ్‌ వెళ్లేందుకు కోర్టు అనుమతి ఇవ్వలేదని చెప్పారు.   

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్ : వైద్య విద్యార్థుల ఆనందం చెట్ట‘పట్టా’ల్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

ఏపీ : పలు జిల్లాలో ఈదురుగాలులతో భారీ వర్షం (ఫొటోలు)
photo 3

బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్, కావ్య రిసెప్షన్‌: ప్రముఖుల సందడి (ఫోటోలు)
photo 4

ప్రెగ్నెన్సీతో మ్యాడ్ స్క్వేర్‌ బ్యూటీ రెబా మోనికా జాన్ (ఫోటోలు)
photo 5

టాలీవుడ్ నటి మీనా వాసు మ్యారేజ్ డే.. భర్తకు స్పెషల్ విషెస్ (ఫోటోలు)

Video

View all
How Did The ORR Car Accident Happens Details 1
Video_icon

ORR కారు ప్రమాదం.. ఎలా జరిగిందంటే?
YSRCP Karmuru Venkat Reddy Sensational Comments On Chandrababu Govt 2
Video_icon

బిల్డింగ్ అద్దాల కోసం 2 వేల కోట్లు.. మనిషివేనా..! చంద్రబాబును ఏకిపారేసిన కారుమూరి
YSRCP Punyaseela Comments TDP Ministers Anitha And Sandhya Rani 3
Video_icon

అనిత, సంధ్యారాణిని చూస్తే.. మహానటి సావిత్రి మళ్లీ పుట్టారా అనిపిస్తుంది..

YSRCP Pudi Srihari First Reaction After Release From Kothapet Police Station 4
Video_icon

నన్ను ఎందుకు ఇలా తిప్పుతున్నారో నాకే అర్ధం కావట్లేదు.. రిలీజ్ తర్వాత శ్రీహరి రియాక్షన్
Car Crashes Into Parked Lorry On ORR Near Shamshabad 5
Video_icon

ORRపై ప్రమాదం ఎలా జరిగిందో చూడండి.. AI Video
Advertisement
 