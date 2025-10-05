తెలంగాణలో వర్షం అప్‌డేట్స్‌..

మరో రెండు గంటల్లో మెదక్‌, కామారెడ్డి, సిద్దిపేట, జనగామ, సిరిసిల్ల, నిజామాబాద్‌, జగిత్యాల, మంచిర్యాల, కరీంనగర్‌, హన్మకొండ, వరంగల్‌, ఖమ్మంలో భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం ఉంది.

SEVERE THUNDERSTORMS ALERT ⚠️⛈️ MASSIVE DOWNPOURS across Medak, Kamareddy, Siddipet to further cover Jangaon, Sircilla, Nizamabad, Jagitial, Mancherial, Hanmakonda, Warangal, Khammam in next 2hrs. STAY ALERT ⚠️⛈️ Hyderabad - Break as of now for next 2-3hrs. More DOWNPOURS…

👉ఆదివారం ఉదయం హైదరాబాద్‌లో కురిసిన భారీ వర్షానికి రోడ్లు జలమయం అయ్యాయి. బేగంపేట వద్ద రోడ్డుపై నీరు నిలిచిపోయింది.

హైదరాబాద్‌లో(Hyderabad Rains) మళ్లీ వర్షం ప్రారంభమైంది. ఆదివారం ఉదయం నుంచి బంజారాహిల్స్‌, జూబ్లీహిల్స్‌, అమీర్‌పేట, పంజాగుట్ట, ఖైరతాబాద్‌, ఎస్‌ఆర్‌ నగర్‌, మెహిదీపట్నం, మాసబ్‌ట్యాంక్‌, కుత్బుల్లాపూర్‌, జీడిమెట్ల, బాలానగర్‌, మూసాపేట, కూకట్‌పల్లి సహా పలుచోట్ల భారీ వర్షం కురుస్తోంది. మరో రెండు గంటల పాటు భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు హెచ్చరించారు.

TELANGANA RAINFALL FORECAST | 05 OCT ⚠️



POWERFUL DOWNPOURS ahead for many parts of Telangana ⛈️⚠️

West, Central & South Telangana to witness more intense spells with 100mm+ rainfall likely in some areas.



HYDERABAD: After early morning spells, Sun Coming out now, SCATTERED HEAVY…

