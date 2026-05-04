 శవం ఎదుటే ఆస్తి పంచాయితీ | daughter in law death property dispute jagtial | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

శవం ఎదుటే ఆస్తి పంచాయితీ

May 4 2026 8:09 AM | Updated on May 4 2026 8:09 AM

daughter in law death property dispute jagtial

జగిత్యాలక్రైం: జగిత్యాల పట్టణంలోని వంజరివాడకు చెందిన రాములు, శారద దంపతులకు ఇద్దరు కూతుళ్లు, ఓ కుమారుడు సంతానం. అందరికీ పెళ్లి చేశారు. కుమారుడు రాజుకు భార్య మాధురి, కొడుకు ధీరజ్‌ ఉన్నారు. మూడేళ్ల క్రితం రాజు అనారోగ్యంతో మృతిచెందాడు. ఆ సమయంలో రాజు పేరిట ఉన్న కారు, బంగారం, ఇతరత్రా ఆభరణాలను శారదనే తీసుకుంది. మాధురిని పుట్టింటికి వెళ్లగొట్టింది. ఉన్న ఆస్తులు, డబ్బులను ఇద్దరు కూతుళ్లకు పంచి ఇచ్చింది. 

మాధురికి మాత్రం ఆస్తి ఇవ్వబోనంటూ మొండికేసింది. ఈ క్రమంలో మాధురి తన కుమారుడు ధీరజ్‌తో కలిసి కరీంనగర్‌లో సోదరుడి ఇంటి వద్ద ఉంటూ.. అనారోగ్యంతో శనివారం రాత్రి మృతి చెందింది. ఆమె మృతదేహాన్ని బంధువులు, కుటుంబ సభ్యులు ఆదివారం వంజరివాడకు తెచ్చారు. అంత్యక్రియలు నిర్వహించాలని అత్త శారదను కోరినా ఒప్పుకోలేదు. అంతేకాక నయాపైసా ఇచ్చేది లేదంటూ భీష్మించుకుంది. 

ఆమె ఇద్దరు కూతుళ్లు కూడా తమ తల్లిపేరిట ఉన్న ఆస్తి తమకే చెందుతుందని తేల్చి చెప్పారు. ఈ క్రమంలో మాధురి మృతదేహాన్ని ఆమె బంధువులు, కుటుంబసభ్యులు ఇంట్లోనే పూడ్చేస్తామంటూ గుంత తవ్వారు. దీంతో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొనడంతో పట్టణ పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని ఇరు కుటుంబాలకు కౌన్సెలింగ్‌ నిర్వహించారు. శారద పేరిట ఉన్న ఆస్తులను ధీరజ్‌కు ఇస్తామని హామీ ఇవ్వడంతో బంధువులు శాంతించారు.  

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై భక్తుల రద్దీ (ఫొటోలు)
photo 2

విశాఖపట్నం : ఆహ్లాదకర వేళ.. బీచ్‌లో సందడి (ఫొటోలు)
photo 3

గోపీచంద్ కొత్త సినిమా లాంచ్.. దర్శకుడిగా ఫైట్ మాస్టర్ (ఫొటోలు)
photo 4

ఉప్పల్‌ స్టేడియంలో ఐపీఎల్‌ మ్యాచ్‌..సెలబ్రిటీల సంద‌డి (ఫొటోలు)
photo 5

కుర్ర హీరోయిన్లకు పోటీ ఇచ్చేలా స్నేహ (ఫొటోలు)

Video

View all
Ground Report On Karimnagar PMJ Jewellery Shop Robbery 1
Video_icon

సినిమా రేంజ్ లో చోరీ.. మాస్కులు లేకుండా ఎంట్రీ.. వీళ్ళ ధైర్యం ఏంటి..?
Tension On West Bengal Assembly Results 2
Video_icon

కౌంటింగ్ టెన్షన్.. బెంగాల్లో 144 సెక్షన్
Engeneering Student Leaked Assistant Professor Audio Call 3
Video_icon

రేపు ఇంటికి రా.. విద్యార్థినితో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ అసభ్య సంభాషణ
Bhumana Karunakar Reddy Reacts On TDP Attack On Dasaradha Rami Reddy 4
Video_icon

ఏంటి ఈ దారుణం చంద్రబాబు.. చంపేస్తారా.. దశరథరామిరెడ్డి దాడిపై భూమన రియాక్షన్
Dasaratharami Reddy Wife Strong Warning To Minister Ramprasad Reddy 5
Video_icon

నరుకుతా బిడ్డా.. నువ్వు మంత్రివైతే నాకేంటి.. ఎవడిని వదిలిపెట్టను..!
Advertisement
 