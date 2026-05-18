 బండి భగీరథ్‌ కేసు.. రామచందర్‌ రావు కీలక వ్యాఖ్యలు | bjp ramchander rao Key Comments On Bhagirath Case | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

బండి భగీరథ్‌ కేసు.. రామచందర్‌ రావు కీలక వ్యాఖ్యలు

May 18 2026 1:34 PM | Updated on May 18 2026 1:38 PM

bjp ramchander rao Key Comments On Bhagirath Case

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: తెలంగాణలో బండి భగీరథ్‌ కేసు విషయం సంచలనంగా మారిన సంగతి తెలిసిందే. రాజకీయంగా కూడా ఈ కేసులో ప్రకంపనలు సృష్టించింది. అయితే, ఈ కేసులో విషయమై తాజాగా తెలంగాణ బీజేపీ చీఫ్‌ రామచందర్‌ రావు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. బండి భగీరథ్‌ తండ్రి తప్పుచేయనప్పుడు రాజీనామా ఎందుకు చేయాలని ప్రశ్నించారు.

తెలంగాణ బీజేపీ చీఫ్‌ రామచందర్‌ రావు మీడియాతో మాట్లాడుతూ..‘బండి భగీరథ్‌ తండ్రి ఎలాంటి తప్పు చేయలేదు. ఆయన తప్పుచేస్తే పార్టీ తప్పకుండా చర్యలు తీసుకుంటుంది. మా మంత్రి తప్పు చేస్తే మాది బాధ్యత. ముందస్తు బెయిల్‌ తీసుకోవడం హక్కు. ఆయన పారిపోలేదు.  బెయిల్‌ పెండింగ్‌లో ఉంది. అనంతరం, భగీరథ్‌ సరెండర్‌ అయ్యాడు. ఢిల్లీ లిక్కర్‌ కేసులో కవిత జైలుకు వెళ్తే కేసీఆర్‌, కేటీఆర్‌ రాజీనామా చేశారా? అని ప్రశ్నించారు. కోట్లు ఖర్చు చేసి భగీరథ్, ఆయన తండ్రికి‌ వ్యతిరేకంగా ప్రచారం చేస్తున్నారు’ అంటూ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. 

బీఆర్ఎస్ నేతలకు ఏ పని లేనట్టు బండి భగీరథ్‌ కుటుంబాన్ని టార్గెట్‌ చేయడం సరికాదు. ఆ కుటుంబంలో కేంద్ర మంత్రి ఉన్నాడని టార్గెట్ చేశారు. కాళేశ్వరం కేసులో బీఆర్‌ఎస్‌ వాళ్లు ముందుగానే కోర్టుకు ఎందుకు వెళ్లారు?. ఈ కారు రేసింగ్‌ కేసులో కేటీఆర్‌ ముందస్తుగా కోర్టుకు వెళ్లలేదా?. మీ బీఆర్ఎస్ హయాంలో మహిళలపై దాడులు ఎన్నో జరిగాయి. పబ్‌లో ఎంఐఎం నేత కొడుకు అత్యాచారం చేయలేదా? ఏం చేశారు. కొమురం భీం జిల్లాలో సామూహిక అత్యాచారం జరిగింది. గతంలో లంబాడా అమ్మాయి మీద కస్టోడియల్ డెత్ జరగలేదా?. గతంలో మీ పాలనలో అత్యాచారాలు జరిగితే మరి కేసీఆర్ రాజీనామా చేశారా?. కాళేశ్వరం, కారు రేసు కేసులో త్వరగా విచారణ జరిగేలా కాంగ్రెస్ నేతలు ఒత్తిడి తేవాలి. మోదీ సభ విజయంతో తెలంగాణ ప్రజల బీజేపీ వైపు చూస్తున్నారు. బీఆర్ఎస్ తప్పుడు ప్రచారం నమ్మొద్దు అని వ్యాఖ్యలు చేశారు. 

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘కాక్‌టెయిల్ 2’ మూవీ ప్రమోషన్ లో రష్మిక మందన్న,కృతి సనన్ (ఫొటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్ : షాప్ ఓపెనింగ్ లో సందడి చేసిన నటి హిమజ (ఫొటోలు)
photo 3

ఫ్యామిలీ ట్రిప్‌లో హీరోయిన్ శ్రీదేవి విజయ్‌కుమార్.. (ఫొటోలు)
photo 4

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో హీరో ఆది పినిశెట్టి దంపతులు.. (ఫొటోలు)
photo 5

అనంతపురం : భారమైన వేళ.. బాధతో విక్రయం! (ఫొటోలు)

Video

View all
Chandrababu Conspiracy On APSRTC, To Plan RTC Privatization 1
Video_icon

ఈ-బస్సుల విధానం ముసుగులో చంద్రబాబు కుతంత్రం.. ఆర్టీసీ.. ప్రై ' వేటు
Byreddy Siddharth Reddy Counter to Byreddy Shabari 2
Video_icon

కుక్కలు ఇలాగే మొరుగుతాయ్.. నన్ను తిట్టడానికి అమెరికా నుంచి రావాలా?
Rajinikanth Recently Clarified His Viral Remarks On TVK's Win In Elections 3
Video_icon

తమిళ రాజకీయాల్లో రజనీకాంత్ పేరు మరోసారి హాటాపిక్.. TVK విజయంపై రజినీ..
Dr Vikrant Singh Thakur Latest Interview 4
Video_icon

ఫిట్స్ (Fits) వచ్చినప్పుడు పొరపాటున కూడా ఇవి చేయకండి
War Of Words Between Minister Nimmala Vs Locals 5
Video_icon

నిలదీసిన స్థానికులు.. అసహనం కోల్పోయిన మంత్రి..
Advertisement
 