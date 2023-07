సాక్షి, హైదరాబాద్‌: విద్యార్థులకు హైదరాబాద్‌ మెట్రో శుభవార్త చెప్పింది.. మెట్రో రైళ్లలో ‍ప్రయాణించే స్కూల్‌, కాలేజీ విద్యార్థులకు కొత్తగా స్టూడెంట్ పాస్ సదుపాయాన్ని కల్పించినట్లు వెల్లడించింది. 20 ట్రిప్పులకు పాసు తీసుకుని 30 ట్రిప్పులు తిరిగే అవకాశాన్ని అందిస్తున్నట్లు పేర్కొంది. జూలై 1 నుంచి మార్చి 31, 2024 వరకు ఈ ఆఫర్ అందుబాటులో ఉంటుందని తెలిపింది. విద్యాసంస్థల ఐడీ కార్డును చూపించి స్టూడెంట్‌ పాస్‌ మెట్రో కార్డును విద్యార్థులు పొందాలని పేర్కొంది.

ఈ మేరకు హైదరాబాద్ మెట్రో రైల్ లిమిటెట్‌ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్‌ వీసీ రెడ్డి, L&T మెట్రో రైల్ హైదరాబాద్ సీఈవో కేవీబీ రెడ్డి శనివారం అమీర్‌పేట్ మెట్రో స్టేషన్‌లో స్టూడెంట్ పాస్-2023 ఆఫర్‌ను ప్రారంభించారు. దీని ప్రకారం ఒక విద్యార్ధికి ఒక స్మార్ట్ కార్డ్ మాత్రమే జారీ చేయనున్నారు. ఏప్రిల్ 1,1998 తర్వాత జన్మించిన విద్యార్థులు మాత్రమే పాస్ పొందేందుకు అర్హులు.

ఈ పాస్‌ సహాయంతో నెల రోజుల్లో 30 రైడ్‌లు చేయవచ్చు 9 నెలల వ్యాలిడిటీతో ఈ పాస్‌ అందిస్తున్నారు. ఈ ఆఫర్ జూలై 1, 2023 నుండి మార్చి 31, 2024 వరకు అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈ పాస్‌లను జేఎన్టీయూ కాలేజీ, ఎస్సార్‌ నగర్, అమీర్‌పేట్, విక్టోరియా మెమోరియల్, దిల్‌సుఖ్‌నగర్, నారాయణగూడ, నాగోల్, పరేడ్ గ్రౌండ్స్, బేగంపేట్, రాయదుర్గ్ స్టేషన్‌లలో అందుబాటులో ఉంటుంది.

Introducing the Metro Student Pass.

An ultimate and convenient tool for Hyderabadi Students to ride the metro way.

Get a brand new student pass metro card by showing your college ID card, recharge for 20 rides, and get 30 rides in 30 days. School/college-going is now made easier… pic.twitter.com/rHjDhQGPqU

