 టీమిండియా బౌలర్ల విజృంభణ.. స్వల్ప స్కోర్‌కే పరిమితమైన బంగ్లాదేశ్‌ | Women's CWC 2025: Indian Bowlers Restricted Bangladesh For 119 Runs In Rain Hit 27 Overs Game
టీమిండియా బౌలర్ల విజృంభణ.. స్వల్ప స్కోర్‌కే పరిమితమైన బంగ్లాదేశ్‌

Oct 26 2025 9:20 PM | Updated on Oct 26 2025 9:23 PM

Women's CWC 2025: Indian Bowlers Restricted Bangladesh For 119 Runs In Rain Hit 27 Overs Game

మహిళల వన్డే ప్రపంచకప్‌లో (Women's CWC 2025) భాగంగా బంగ్లాదేశ్‌తో ఇవాళ (అక్టోబర్‌ 26) జరుగుతున్న నామమాత్రపు మ్యాచ్‌లో (India vs Bangladesh) టీమిండియా (Team India) బౌలర్లు చెలరేగిపోయారు. వర్షం కారణంగా 27 ఓవర్లకు కుదించిన ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్‌ గెలిచి తొలుత బౌలింగ్‌ చేసిన భారత్‌.. బంగ్లాదేశ్‌ను 119 పరుగులకే (9 వికెట్ల నష్టానికి) కట్టడి చేసింది.

బంగ్లా ఇన్నింగ్స్‌లో 36 పరుగులు చేసిన షర్మిన్‌ అక్తర్‌ టాప్‌ స్కోరర్‌గా నిలువగా.. శోభన మోస్తరి (26), రుబ్యా హైదర్‌ (13), రితూ మోనీ (11) రెండంకెల స్కోర్లు చేశారు. మిగతా వారిలో సుమయ్యా అక్తర్‌ 2, కెప్టెన్‌ నిగార్‌ సుల్తానా 9, షోర్నా అక్తర్‌ 2, నహీద అక్తర్‌ 3, రబేయా ఖాన్‌ 3, నిషిత అక్తర్‌ 4 (నాటౌట్‌), మరుఫా అక్తర్‌ 2 (నాటౌట్‌) పరుగులు చేశారు.

భారత బౌలర్లలో రాధా యాదవ్‌ 3 వికెట్లు తీయగా.. శ్రీచరణి 2, రేణుకా సింగ్‌, దీప్తి శర్మ, అమన్‌జోత్‌ కౌర్‌ తలో వికెట్‌ తీశారు.

కాగా, ప్రస్తుత ప్రపంచకప్‌లో సెమీస్‌ బెర్త్‌లు ఇదివరకే ఖరారయ్యాయి. ఆస్ట్రేలియా, సౌతాఫ్రికా, ఇంగ్లండ్‌, భారత్‌ ఫైనల్‌ ఫోర్‌కు అర్హత సాధించాయి. అక్టోబర్‌ 29న జరిగే తొలి సెమీఫైనల్లో ఇంగ్లండ్‌, సౌతాఫ్రికా (గౌహతి).. 30వ తేదీ జరిగే రెండో సెమీస్‌లో భారత్‌, ఆస్ట్రేలియా (నవీ ముంబై) తలపడతాయి. ఫైనల్‌ మ్యాచ్‌ (నవీ ముంబై) నవంబర్‌ 2న జరుగుతుంది. 
రంజీ ట్రోఫీ చరిత్రలో అత్యద్భుతం

పోల్

Photos

View all
photo 1

ఇట్స్‌ ఫ్యామిలీ టైమ్‌ అంటున్న ప్రియాంక చోప్రా (ఫోటోలు)
photo 2

కార్తీకమాసంలో అత్యంత ప్రసిద్ధి చెందిన పుణ్యక్షేత్రం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 3

లేటు వయసు పెళ్లి.. ముచ్చటగా 365 రోజులు (ఫొటోలు)
photo 4

పుట్టినరోజు వేడుకలో స్టార్‌ డైరెక్టర్‌ కూతురు (ఫోటోలు)
photo 5

విహారయాత్రలో 'ఓజీ' బ్యూటీ ప్రియాంక మోహన్ (ఫోటోలు)

Video

View all
Floods Effect In Yelamanchili Anakapalli District 1
Video_icon

నీట మునిగిన వేలాది ఎకరాలు.. సహాయక చర్యల్లో ప్రభుత్వం ఫెయిల్
Rachamallu Siva Prasad Reddy Slams Chandrababu Over Farmers incurence 2
Video_icon

చంద్రబాబు, లోకేష్ పబ్లిసిటీ.. ఏకిపారేసిన రాచమల్లు శివ ప్రసాద్
Munneru River Floods Effect In Khammam 3
Video_icon

ముందుకొస్తున్న మున్నేరు.. ఖమ్మంలో టెన్షన్ టెన్షన్
10 Members Affected Due To Adulterated Toddy 4
Video_icon

కల్తీ కల్లు ఎఫెక్ట్.. 10 మందికి తీవ్ర అస్వస్థత
YS Jagan Hold Teleconference With YSRCP Leaders On Montha Cyclone 5
Video_icon

Montha Cyclone: మొంథా తుఫానుపై వైఎస్ జగన్ వీడియో కాన్ఫరెన్స్
