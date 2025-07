ఆస్ట్రేలియాతో రెండో టీ20 మ్యాచ్‌లోనూ వెస్టిండీస్‌ (WI vs AUS)కు పరాభవమే ఎదురైంది. జమైకా వేదికగా బుధవారం జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఆతిథ్య జట్టుపై ఆసీస్‌ ఎనిమిది వికెట్ల తేడాతో జయభేరి మోగించింది.

సబీనా పార్కు మైదానంలో జరిగిన ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్‌ గెలిచిన ఆస్ట్రేలియా వెస్టిండీస్‌ను తొలుత బ్యాటింగ్‌కు ఆహ్వానించింది. ఓపెనర్లలో బ్రాండన్‌ కింగ్‌ హాఫ్‌ సెంచరీ(36 బంతుల్లో 51)తో రాణించగా.. కెప్టెన్‌ షాయీ హోప్‌ (9)తో పాటు వన్‌డౌన్‌ బ్యాటర్‌ షిమ్రన్‌ హెట్‌మెయిర్‌ (14) ఫెయిలయ్యాడు.

రసెల్‌ సునామీ ఇన్నింగ్స్‌

రోస్టన్‌ చేజ్‌ (16), రోవ్‌మన్‌ పావెల్‌ (12)లతో పాటు షెర్ఫానే రూథర్‌ఫర్డ్‌ (0) కూడా పూర్తిగా విఫలమయ్యాడు. ఇలాంటి దశలో విధ్వంసకర వీరుడు ఆండ్రీ రసెల్‌ (Andre Russell) సునామీ ఇన్నింగ్స్‌తో అదరగొట్టాడు. కేవలం 15 బంతుల్లోనే రెండు ఫోర్లు, నాలుగు సిక్సర్ల సాయంతో 36 పరుగులు సాధించాడు.

One Final Show from Dre Russ 🚀



A fitting last international innings from the West Indies all-rounder, showcasing the explosive talent that will be dearly missed by cricket fans everywhere 🥹#WIvsAus #AndreRussell pic.twitter.com/net68B3Woc

— FanCode (@FanCode) July 23, 2025