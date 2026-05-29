 చ‌రిత్ర సృష్టించిన వైభవ్ సూర్యవంశీ.. 19 ఏళ్లలో ఒకే ఒక్కడు | Vaibhav Sooryavanshi Achieves Stunning IPL Record | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

IPL 2026: చ‌రిత్ర సృష్టించిన వైభవ్ సూర్యవంశీ.. 19 ఏళ్లలో ఒకే ఒక్కడు

May 29 2026 9:51 PM | Updated on May 29 2026 9:59 PM

Vaibhav Sooryavanshi Achieves Stunning IPL Record

రాజస్తాన్ రాయల్స్ యువ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ మరోసారి అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. ఐపీఎల్‌-2026లో ముల్లాన్‌పూర్ వేదికగా గుజరాత్ టైటాన్స్‌తో జరుగుతున్న క్వాలిఫయర్‌-2లో వైభవ్ వీరవీహారం చేశాడు. కేవలం 9 పరుగులకే రెండు కీలక వికెట్లు కోల్పోయిన రాజస్తాన్‌ను తన విరోచిత ఇన్నింగ్స్‌తో వైభవ్ ఆదుకున్నాడు. 

తొలుత కాస్త ఆచితూచి ఆడిన వైభవ్‌.. క్రీజులో కుదురుకున్నాక ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోయాడు. ఈ చిచ్చరపిడుగు తనదైన శైలిలో గుజరాత్ బౌలర్లను ఉతికారేశాడు. ముల్లాన్‌పూర్ మైదానంలో సిక్సర్ల వర్షం కురిపించాడు. మ

రోసారి తృటిలో తన మూడో ఐపీఎల్ సెంచరీ మార్క్‌ను అందుకునే అవకాశాన్ని సూర్యవంశీ కోల్పోయాడు. కేవలం 47 బంతుల్లో 8 ఫోర్లు, 7 సిక్స్‌లతో 96 పరుగులు చేసి వైభవ్‌ ఔటయ్యాడు. ఈ ఇన్నింగ్స్‌తో సూర్యవంశీ పలు అరుదైన రికార్డులను తన పేరిట లిఖించుకున్నాడు.

వైభవ్‌ సాధించిన రికార్డులు ఇవే
ఐపీఎల్ చరిత్రలో బంతుల పరంగా అత్యంత వేగంగా 1,000 పరుగులు పూర్తి చేసిన ఆటగాడిగా సూర్యవంశీ సరికొత్త రికార్డు నెలకొల్పాడు. వైభవ్ ఈ మైలురాయిని కేవలం 440 బంతుల్లోనే అందుకున్నాడు. ఇంతకుముందు ఈ రికార్డు వెస్టిండీస్ లెజెండ్ ఆండ్రీ రస్సెల్ పేరిట ఉండేది. రస్సెల్ 545 బంతుల్లో 1,000 పరుగులు చేయగా.. వైభవ్ అంతకంటే 105 బంతులు తక్కువగానే ఆడి ఆ రికార్డును బ్రేక్ చేశాడు.

అదేవిధంగా ఒక ఐపీఎల్ సీజన్‌లో పవర్ ప్లేలో 500 పరుగులు చేసిన తొలి బ్యాటర్‌గా వైభవ్ రికార్డు సృష్టించాడు. అతడు ఈ ఏడాది సీజన్‌లో పవర్‌ప్లేలో 233.63 స్ట్రైక్ రేట్‌తో 521 పరుగులు చేశాడు. 19 ఏళ్ల ఐపీఎల్‌ హిస్టరీలో వైభవ్‌ కంటే ముందు ఈ ఫీట్‌ను అందుకోలేకపోయారు. వైభవ్‌ తర్వాత డేవిడ్ వార్నర్(467) ఉన్నాడు.
చదవండి: రిషబ్‌ పంత్‌ సంచలన నిర్ణయం



 

 

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సిస్టమ్‌ మూవీ బాలనటితో జ్యోతిక పోజులు (ఫొటోలు)
photo 2

హీరోయిన్ మీనాక్షి చౌదరి స్మైలీ లుక్స్ (ఫొటోలు)
photo 3

ఫ్యామిలీ ట్రిప్‌లో సింహాద్రి హీరోయిన్ అంకిత (ఫొటోలు)
photo 4

టాలీవుడ్ నటి పూర్ణ బక్రీద్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 5

కూటమి దగా డీఎస్సీపై కదం తొక్కిన వైఎస్సార్‌సీపీ (ఫొటోలు)

Video

View all
Naga Chaitanya Personality Rights Case Update 1
Video_icon

నాగ చైతన్యకు బిగ్ రిలీఫ్ ఢిల్లీ హైకోర్టు కీలక ఆదేశాలు!
Ambati Rambabu Fires On Chandrababu Revanth Unveils NTR Statue Over Revanth Unveils NTR Statue 2
Video_icon

తెలంగాణలో ఎన్టీఆర్ విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించిన రేవంత్ రెడ్డి
YS Jagan Expresses Condolences Over Gade Venkat Reddy 3
Video_icon

గాదె వెంకటరెడ్డి మృతిపై YS జగన్ సంతాపం
Women Hit Pawan Kalyan's Poster with Slippers 4
Video_icon

పవన్ కళ్యాణ్ ను చెప్పుతో కొట్టిన తెలంగాణ మహిళ!
Blue Origin rocket explodes during Cape Canaveral test 5
Video_icon

లాంచ్ ప్యాడ్ పైనే పేలిన బ్లూ-ఆరిజన్ రాకెట్ LC-36
Advertisement
 