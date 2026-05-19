 వైభవ్,జురేల్ ఊచకోత.. లక్నోపై రాజస్తాన్ విక్టరీ | Vaibhav-Jurel Guides Rajasthan Royals Victory By 7 Wickets Vs Lucknow | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

వైభవ్,జురేల్ ఊచకోత.. లక్నోపై రాజస్తాన్ విక్టరీ

May 19 2026 11:40 PM | Updated on May 19 2026 11:52 PM

Vaibhav-Jurel Guides Rajasthan Royals Victory By 7 Wickets Vs Lucknow

Photo Courtesy: IPL 2026

ఐపీఎల్ 2026 సీజ‌న్‌లో రాజ‌స్తాన్ రాయ‌ల్స్ ప్లేఆఫ్స్‌కు మ‌రింత ద‌గ్గ‌రైంది. క‌చ్చితంగా గెల‌వాల్సిన మ్యాచ్‌లో జూలు విదిల్చింది. ల‌క్నో విధించిన 221 ప‌రుగుల భారీ ల‌క్ష్యాన్ని 19.1 ఓవ‌ర్ల‌లో 3 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించి విజయాన్ని అందుకుంది. వైభ‌వ్ సూర్య‌వంశీ (93) విధ్వంసానికి తోడు ధ్రువ్ జురేల్ (53 నాటౌట్‌) మెరుపు ఇన్నింగ్స్ ఆడి విజయంలో కీలకపాత్ర పోషించారు. ల‌క్నో బౌల‌ర్ల‌లో ఆకాశ్ సింగ్‌, మోసిన్ ఖాన్ చెరొక వికెట్ తీశారు.

అంతకముందు ల‌క్నో సూప‌ర్‌జెయింట్స్ నిర్ణీత 20 ఓవ‌ర్ల‌లో 5 వికెట్ల న‌ష్టానికి 220 ప‌రుగులు చేసింది. ఓపెన‌ర్ మిచెల్ మార్ష్ (57 బంతుల్లో 96 ప‌రుగులు) తృటిలో సెంచ‌రీ చేజార్చుకోగా, జోస్ ఇంగ్లిస్ (60) అర్థ‌శ‌త‌కంతో రాణించాడు. ఈ ఇద్ద‌రు తొలి వికెట్‌కు 109 ప‌రుగులు జోడించారు.  

అనంత‌రం వచ్చిన పూర‌న్ (16) ఎక్కువ‌సేపు నిల‌బ‌డ‌లేక‌పోయాడు. ఆ త‌ర్వాత వ‌చ్చిన కెప్టెన్ పంత్ (23 బంతుల్లో 35) ప‌ర్వాలేద‌నిపించాడు. అయితే ల‌క్నో చివ‌రి ఓవ‌ర్‌లో మూడు వికెట్లు కోల్పోయి 220 ప‌రుగుల‌కు ప‌రిమిత‌మైంది. రాజ‌స్తాన్ బౌల‌ర్ల‌లో య‌ష్ రాజ్ 2 వికెట్లు తీయ‌గా, ఆర్చ‌ర్ ఒక వికెట్ ప‌డ‌గొట్టాడు.

ఈ విజ‌యంతో రాజ‌స్తాన్ 7 విజ‌యాల‌తో 14 పాయింట్లు సాధించింది. పాయింట్ల ప‌ట్టిక‌లో నాలుగో స్థానంలో నిలిచిన రాజ‌స్తాన్ త‌మ చివ‌రి మ్యాచ్‌లోనూ విజ‌యం సాధిస్తే ఎలాంటి స‌మీక‌ర‌ణాలు అవ‌స‌రం లేకుండా నాలుగో జ‌ట్టుగా ప్లేఆఫ్స్‌కు చేరుకోనుంది. రాజ‌స్తాన్ త‌మ చివ‌రి మ్యాచ్‌ను మే 24 (ఆదివారం) ముంబై ఇండియ‌న్స్‌తో ఆడ‌నుంది.

చదవండి: వైభవ్‌ విధ్వంసం.. లక్నో బౌలర్లకు చుక్కలు!

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

రాశీ ఖన్నా గ్లామర్ ఫోటోషూట్
photo 2

'పురుష:' మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 3

మంచు మనోజ్ కొత్త ట్రస్ట్‌ ప్రారంభం (ఫొటోలు)
photo 4

రామ్ చరణ్ 'పెద్ది' మూవీ ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

‘కాక్‌టెయిల్ 2’ మూవీ ప్రమోషన్ లో రష్మిక మందన్న,కృతి సనన్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Margani Bharat Serious Comments On Lokesh Over Special Flight Journeys 1
Video_icon

ఏపీకి ముగ్గురు సీఎంలు
Funny Incident at CM Vijay's Cabinet Meeting 2
Video_icon

విజయ్ కేబినెట్ మీటింగ్ లో సెల్ఫీ తీసుకుంటున్న అంకుల్
MS Dhoni Emotional Farewell at Chepauk 3
Video_icon

చెపాక్ ధోనీ కన్నీటి వీడ్కోలు..సురేష్ రైనాని హగ్ చేసుకుని ధోని ఎమోషనల్
Advocate Jada Sravan Kumar Comments On Raghu Ramakrishna 4
Video_icon

రఘురామకృష్ణ కొత్త పార్టీ పెట్టబోతున్నాడు..!
MK Stalin Shocking Comments on CM Vijay Govt 5
Video_icon

విజయ్ ప్రభుత్వం ఎప్పుడైనా కూలిపోవచ్చు.. ఎన్నికలకు సిద్ధంగా ఉండండి
Advertisement
 