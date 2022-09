ఆస్ట్రేలియా వేదికగా వచ్చే నెల (అక్టోబర్‌) 16 నుంచి ప్రారంభంకానున్న టీ20 వరల్డ్‌ కప్‌ కోసం 15 మంది సభ్యులతో కూడిన భారత జట్టును కొద్ది సేపటి కిందట ప్రకటించారు. ఈ జట్టులో ఎలాంటి సంచలన ఎంపికలకు తావివ్వని సెలెక్టర్లు.. తాజాగా ముగిసిన ఆసియా కప్‌లో పాల్గొన్న జట్టునే యధాతథంగా కొనసాగించారు. గాయం నుంచి పూర్తిగా కోలుకున్న స్టార్‌ పేసర్‌ జస్ప్రీత్‌ బుమ్రా, హర్షల్‌ పటేల్‌లు జట్టులోకి తిరిగి రాగా, గాయపడ్డ రవీంద్ర జడేజా స్థానంలో అక్షర్‌ పటేల్‌ జట్టులో కొనసాగనున్నాడు. ఈ మార్పులు మినహాంచి అందరూ ఊహించినట్లుగా జట్టు ఎంపిక జరిగింది.

One more Snub.....And the management and Captian will come up with the same stories ...It's really tough to be Sanju Samson and a Sanju Samson fan as well....Hoping that he will get a 10% chance which Rishabh Pant is getting 😡#SanjuSamson pic.twitter.com/gFsNNfLvoQ

— Snlkmr791 (@snlkmr791) September 12, 2022