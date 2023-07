కౌంటీ ఛాంపియన్‌షిప్‌ 2023 డివిజన్‌ వన్‌ పోటీల్లో భాగంగా వార్విక్‌షైర్‌తో నిన్న (జులై 25) మొదలైన మ్యాచ్‌లో మిడిల్‌సెక్స్ కెప్టెన్ టోబీ రోలాండ్ జోన్స్ వింత పద్ధతిలో ఔటయ్యాడు. ఎడ్‌ బెర్నార్డ్‌ బౌలింగ్‌లో తాను ఎదుర్కొన్న 15వ బంతిని సిక్సర్‌గా మలిచిన టోబీ.. అదే బంతికి హిట్ వికెట్‌గా వెనుదిరిగాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరలవుతుంది. టోబీ అంత దురదృష్టవంతుడు మరొకరు ఉండరని నెటిజన్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

What do we make of this one then?

Toby Roland-Jones won't want to see that dismissal again 🫣pic.twitter.com/xdaESl3EB0

— Wisden (@WisdenCricket) July 25, 2023