ఇంగ్లండ్‌ పరిమిత ఓవర్ల జట్టు కెప్టెన్‌ జోస్‌ బట్లర్‌ టీ20ల్లో 10000 పరుగుల మైలురాయిని అధిగమించాడు. టీ20 బ్లాస్ట్‌ 2023లో భాగంగా బట్లర్‌ ఈ అరుదైన ఫీట్‌ను సాధించాడు. డెర్బీషైర్‌తో నిన్న (జూన్‌ 23) జరిగిన మ్యాచ్‌లో లాంకాషైర్‌ తరఫున బరిలోకి దిగిన బట్లర్‌.. 39 బంతుల్లో 8 ఫోర్లు, 6 సిక్సర్ల సాయంతో 83 పరుగులు చేశాడు. ఈ ఇన్నింగ్స్‌లో 3 పరుగుల వ్యక్తిగత స్కోర్‌ వద్ద బట్లర్‌ 10000 పరుగుల ల్యాండ్‌ మార్క్‌ను రీచ్‌ అయ్యాడు. టీ20 కెరీర్‌లో మొత్తం 372 మ్యాచ్‌లు ఆడిన బట్లర్‌.. 34.16 సగటున, 144.70 స్ట్రయిక్‌ రేట్‌తో 6 శతకాలు, 21 హాఫ్‌ సెంచరీల సాయంతో 10080 పరుగులు చేశాడు.

టీ20ల్లో 10000 పరుగులు పూర్తి చేసుకున్న తొమ్మిదో ఆటగాడు..

టీ20 ఫార్మాట్‌లో 10000 పరుగులు సాధించిన తొమ్మిదో ఆటగాడిగా బట్లర్‌ రికార్డుల్లోకెక్కాడు. ఈ జాబితాలో క్రిస్‌ గేల్‌ (14562) అగ్రస్థానంలో ఉండగా.. షోయబ్‌ మాలిక్‌ (12528), కీరన్‌ పోలార్డ్‌ (12175), విరాట్‌ కోహ్లి (11965), డేవిడ్‌ వార్నర్‌ (11695), ఆరోన్‌ ఫించ్‌ (11392), అలెక్స్‌ హేల్స్‌ (11214), రోహిత్‌ శర్మ (11035) వరుసగా 2 నుంచి 8 స్థానాల్లో నిలిచారు.

Jos Buttler becomes the 9th batter to complete 10,000 runs in T20. 😍 #Cricket #JosButtler #England pic.twitter.com/XQ7uIwWTMH

ఇంగ్లండ్‌ తరఫున రెండో ఆటగాడు..

టీ20ల్లో ఇంగ్లండ్‌ తరఫున 10000 పరుగులు పూర్తి చేసుకున్న రెండో ఆటగాడిగా బట్లర్‌ రికార్డుల్లోకెక్కాడు. బట్లర్‌కు ముందు అలెక్స్‌ హేల్స్‌ (11214) ఈ ఘనత సాధించాడు. బట్లర్‌ తర్వాత జేమ్స్‌ విన్స్‌ (9343) టీ20ల్లో 10000 పరుగులకు చేరువలో ఉన్నాడు.

Can we have 12 for that one, @VitalityBlast? 💥@liaml4893 clears a maximum over the new development! 👷‍♂️

Watch LIVE on #LancsTV! 💻➡️ https://t.co/mClaOSvXZ6

⚡ #LightningStrikes pic.twitter.com/HZ1NdKIiOW

— Lancashire Lightning (@lancscricket) June 23, 2023