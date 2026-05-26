 సూర్యకుమార్‌ యాదవ్‌ కీలక నిర్ణయం | Suryakumar Yadav Joins Local Team After MIs IPL Exit; Set To Play Against Uganda | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

సూర్యకుమార్‌ యాదవ్‌ కీలక నిర్ణయం

May 26 2026 7:32 PM | Updated on May 26 2026 7:50 PM

Suryakumar Yadav Joins Local Team After MIs IPL Exit; Set To Play Against Uganda

టీమిండియా టీ20 కెప్టెన్ సూర్య‌కుమార్ యాద‌వ్ ప్ర‌స్తుతం గడ్డు ప‌రిస్థితుల‌ను ఎదుర్కొంటున్నాడు. కెప్టెన్‌గా భార‌త్‌కు టీ20 ప్ర‌పంచ‌క‌ప్‌ను అందించిన సూర్య‌కుమార్.. వ్య‌క్తిగ‌త ప్ర‌ద‌ర్శ‌న‌ల ప‌రంగా మాత్రం తీవ్ర నిరాశ‌ప‌రుస్తున్నాడు. ఐపీఎల్‌-2026లో కూడా సూర్య త‌న స్ధాయికి త‌గ్గ ప్ర‌ద‌ర్శ‌న చేయలేక‌పోయాడు.

13 ఇన్నింగ్స్‌ల‌లో అత‌డు కేవ‌లం 270 ప‌రుగులు సాధించాడు. ఇప్పుడు అత‌డు త‌న‌ పేల‌వ ఫామ్ కార‌ణంగా భార‌త టీ20 కెప్టెన్సీని కూడా కోల్పోయే ప్ర‌మాదం ఏర్పడింది. ఈ ఏడాది జూలైలో ఇంగ్లండ్ ప‌ర్య‌ట‌న త‌ర్వాత కెప్టెన్‌గా అత‌డి భ‌విత్య‌వం తేలిపోనుంది. 

ఈ సిరీస్‌లోనూ సూర్య విఫ‌ల‌మైతే భార‌త టీ20 జ‌ట్టుకు కొత్త కెప్టెన్ రావ‌డం ఖాయం కానుంది. ఇక త‌న ఫామ్‌ను తిరిగి అందుకోవ‌డానికి సూర్యకుమార్‌కు మరో అద్భుత అవకాశం లభించింది. జూన్ 1 నుంచి ప్రారంభం కానున్న ముంబై టీ20 లీగ్‌-2026లో ‘ట్రయంఫ్ నైట్స్ ముంబై నార్త్ ఈస్ట్’ ఫ్రాంచైజీ తరఫున సూర్య బ‌రిలోకి దిగ‌నున్నాడు.

ఉగాండా పై ఆడ‌నున్న సూర్య‌
కాగా ఈ టోర్నీ కంటే ముందు సూర్య‌కుమార్ యాద‌వ్ ఉగాండాపై ఆడనున్నాడు. ఉగాండా జట్టు ప్రస్తుతం ముంబై పర్యటనలో ఉంది. ఇందులో భాగంగా వారు 4 వన్డేలు, 4 టీ20 మ్యాచ్‌లు ఆడుతున్నారు. ఇప్పటికే వన్డే సిరీస్‌ను ఉగాండా 4-0తో క్లీన్‌స్వీప్ చేసింది. ముంబై లీగ్‌లోని నాలుగు వేర్వేరు జట్లతో ఉగాండా టీ20 మ్యాచ్‌లు ఆడనుంది. ఈ క్రమంలో ఉగాండా తమ తొలి మ్యాచ్‌లో మే 30న ‘ట్రయంఫ్ నైట్స్’ జట్టుతో తలపడనుంది. అయితే ఈ మ్యాచ్‌లో ట్రయంఫ్ నైట్స్ తరపున సూర్య ఆడనున్నట్లు తెలుస్తోంది.

సూర్యకుమార్ ట్రయంఫ్ నైట్స్ జట్టులో భాగంగా ఉన్నాడు. కాబట్టి ఉగాండాపై అతడు ఆడే అవకాశముంది. సూర్య ప్రస్తుతం భారత జట్టు కెప్టెన్‌గా ఉన్నాడు. అతడు ఏ జట్టుపై ఆడినా, అది ఆ జట్టు ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంపొందిస్తుంది అని ఎంసీఎ కార్యదర్శి ఉన్మేష్ ఖాన్విల్కర్ విలేకరుల సమావేశంలో పేర్కొన్నాడు. 
 

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘సిస్టమ్‌’ మేకింగ్‌ ఫోటోలను షేర్‌ చేసిన జ్యోతిక (ఫొటోలు)
photo 2

పలుచని చీరలో కుందనపు బొమ్మలా వైష్ణవి (ఫొటోలు)
photo 3

ఓ మై శ్రీలీల.. వాట్ ఏ గ్లామర్ (ఫొటోలు)
photo 4

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో సినీ ప్రముఖులు (ఫొటోలు)
photo 5

యా అల్లా... సబ్‌ కా భలా కరో! (ఫొటోలు)

Video

View all
Mamata Banerjee Calls INDIA Alliance Meeting In June 1
Video_icon

మోదీని ఢీ కొట్టడానికి దీదీ మాస్టర్ ప్లాన్.. INDIA కూటమి భేటీ
YSRCP Venkat Reddy Serious Reaction On Pawan Kalyan Comments 2
Video_icon

15 సంవత్సరాలు రోడ్లపై డేకించారు పవన్ కళ్యాణ్ వ్యాఖ్యలపై వెంకట్ రెడ్డి సెటైర్లు
Sugali Preethi Mother Parvati Meet YS Jagan At Tadepalli 3
Video_icon

వైఎస్ జగన్ ను కలిసిన సుగాలి ప్రీతి తల్లి
Rebel AIADMK MLAs join in TVK Vijay Party 4
Video_icon

అన్నాడీఎంకేకు బిగ్ షాక్ ముగ్గురు ఎమ్మెల్యేలు టీవీకే లోకి జంప్
Chandrababu Master Plan On Mega DSC 2025 5
Video_icon

అవినీతి డీల్ గా మారిన AP మెగా DSC..!
Advertisement
 