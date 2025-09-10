 ఆసియా కప్‌ జట్టును మరింత బలోపేతం చేసుకున్న శ్రీలంక | Sri Lanka Add All Rounder Liyanage In Asia Cup 2025 Squad | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఆసియా కప్‌ జట్టును మరింత బలోపేతం చేసుకున్న శ్రీలంక

Sep 10 2025 11:56 AM | Updated on Sep 10 2025 11:56 AM

Sri Lanka Add All Rounder Liyanage In Asia Cup 2025 Squad

శ్రీలంక క్రికెట్‌ బోర్డు ఆసియా కప్‌ ఆడబోతున్న తమ జట్టును మరింత బలోపేతం చేసుకుంది. ఇదివరకే 17 మంది సభ్యుల జట్టును ప్రకటించిన ఆ బోర్డు.. తాజాగా మరో ఆటగాడిని యాడ్‌ చేసి బృంద సంఖ్యను 18కి పెంచుకుంది. కొత్తగా మిడిలార్డర్‌ బ్యాటర్‌, పేస్‌ బౌలింగ్‌ ఆల్‌రౌండర్‌ జనిత్‌ లియనాగేను జట్టులో చేర్చుకుంది. 

లియనాగే మూడేళ్ల తర్వాత టీ20 జట్టులోకి వచ్చాడు. తాజాగా జింబాబ్వేతో జరిగిన వన్డే సిరీస్‌లో రాణించినందుకు (70, 19) లియనాగేకు లేటుగా ఆసియా కప్‌ బెర్త్‌ దక్కింది. లియనాగే చివరిగా 2022 ఫిబ్రవరిలో భారత్‌తో తన చివరి అంతర్జాతీయ టీ20 ఆడాడు. 

కెరీర్‌లో 29 వన్డేలు, 3 టీ20లు ఆడిన లియనాగే సెంచరీ, 6 అర్ద సెంచరీల సాయంతో 852 పరుగులు చేశాడు. అలాగే 3 వికెట్లు తీశాడు. ఆసియా కప్‌లో లియనాగే.. దసున్‌ షనక, చమిక కరుణరత్నేతో కలిసి లంక బ్యాటింగ్‌ లోతును పెంచనున్నాడు.

జట్టులో చేరిన హసరంగ
గాయంతో బాధపడుతున్నా, ఆసియా కప్‌ బెర్త్‌ దక్కించుకున్న స్టార్‌ స్పిన్‌ బౌలింగ్‌ ఆల్‌రౌండర్‌ వనిందు హసరంగ.. గాయం నుంచి పూర్తిగా కోలుకుని లేటుగా జట్టులో చేరాడు. హసరంగ, లియనాగే దుబాయ్‌లో ఉన్న జట్టుతో కలిశారు.

ఆసియా కప్‌లో శ్రీలంక సెప్టెంబర్‌ 13న తొలి పోటీ (బంగ్లాదేశ్‌తో) ఎదుర్కొంటుంది. ఈ టోర్నీలో గ్రూప్‌-బిలో ఉన్న ఆ జట్టు.. సెప్టెంబర్ 15న హాంకాంగ్‌తో, సెప్టెంబర్ 18న ఆఫ్ఘానిస్తాన్తో పోటీపడుతుంది.

శ్రీలంక ఆసియా కప్ 2025 జట్టు: చరిత్ అసలంక (కెప్టెన్), పాతుం నిస్సాంక, కుసల్ మెండిస్, కుసల్ పెరెరా, నువానిడూ ఫెర్నాండో, కమిందు మెండిస్, కమిల్ మిశారా, దసున్ శానకా, జనిత్ లియనాగే, చామికా కరుణరత్నే, దునిత్ వెలలాగే, వనిందు హసరంగ, మహీష్ తీక్షణ, దుష్మంత చమీరా, బినురా ఫెర్నాండో, నువాన్ తుషార, మతీషా పథిరానా

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

ఇదే నా బెస్ట్ లైఫ్.. త్రిష పోస్ట్ వైరల్ (ఫొటోలు)
photo 2

ఫిల్మ్‌ఫేర్ గ్లామర్ అవార్డ్ వేడుకలో బాలీవుడ్ బ్యూటీస్ (ఫొటోలు)
photo 3

అ‍త్తారిల్లు, భర్తతో టూర్స్.. నటి అభినయ ఆగస్ట్ మూమెంట్స్ (ఫొటోలు)
photo 4

ఆసియా కప్‌-2025కి రె‘ఢీ’ అంటున్న కెప్టెన్లు.. హైలైట్‌గా సూర్య (ఫొటోలు)
photo 5

ఏపీలో కదం తొక్కిన రైతులు (ఫొటోలు)

Video

View all
Apples iPhone 17 Series Released 1
Video_icon

ఐఫోన్ 17 వచ్చేసింది.. ఫీచర్లు, ధరలు ఇలా..!
Simhachalam Appanna Jewellery Controversy 2
Video_icon

విశాఖ సింహాచలం అప్పన్న బంగారు ఆభరణాలకు శఠగోపం
Chandrababu Super Six Success Meet In Anantapur 3
Video_icon

Chandrababu: సభకు వస్తేనే సంక్షేమ పథకాలిస్తామని గ్రామాల్లో చాటింపు
YS Jagan Sensational Press Meet On Chandrababu Anarchy 4
Video_icon

Watch Live: కూటమి అరాచకాలపై వైఎస్ జగన్ కీలక ప్రెస్ మీట్
Watch Live JC Prabhakar Reddy VS Kakarla Ranganath 5
Video_icon

జేసీ స్టిక్కర్ లేకపోతే ఎవ్వడైనా సరే నో ఎంట్రీ..!
Advertisement
 