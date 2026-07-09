 కోహ్లి బాటలో సంజూ శాంసన్‌..! | Sanjay Manjrekar Told Sanju Samson To Take Virat Kohli Route After T20I Snub vs Zimbabwe | Sakshi
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కోహ్లి బాటలో సంజూ శాంసన్‌..!

Jul 9 2026 8:44 AM | Updated on Jul 9 2026 9:04 AM

Sanjay Manjrekar Told Sanju Samson To Take Virat Kohli Route After T20I Snub vs Zimbabwe

భారత వికెట్‌కీపర్ బ్యాటర్ సంజూ శాంసన్‌కు మాజీ క్రికెటర్ సంజయ్ మంజ్రేకర్ కీలక సూచనలు చేశాడు. జింబాబ్వేతో జరగనున్న టీ20 సిరీస్‌కు ఎంపిక కాకపోవడంతో చర్చనీయాంశంగా మారిన సంజూ, విరాట్ కోహ్లీని ఆదర్శంగా తీసుకుని ఫిట్‌నెస్‌ను మెరుగుపర్చుకోవాలని మంజ్రేకర్ పిలుపునిచ్చాడు.

2026 టీ20 ప్రపంచకప్‌లో 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్'గా నిలిచిన శాంసన్, అనంతరం యూకే పర్యటనలో తీవ్రంగా నిరాశపరిచాడు. మూడు మ్యాచ్‌ల్లో కలిపి కేవలం ఆరు పరుగులు మాత్రమే చేయడంతో అతడి స్థానంలో యువ ఆటగాడు వైభవ్ సూర్యవంశీకి అవకాశం లభించింది. ఆ తర్వాత జింబాబ్వే సిరీస్‌కు ప్రకటించిన భారత జట్టులోనూ సంజూకు చోటు దక్కలేదు.

ఈ నిర్ణయంపై స్పందించిన మంజ్రేకర్, "సంజూ శాంసన్‌ను తప్పించడానికి సరైన కారణం ఏదైనా ఉంటే అది ఫిట్‌నెస్ మాత్రమే. అదే కారణమైతే ఆ నిర్ణయం సమంజసమే. ప్రస్తుతం అతను అత్యుత్తమ శారీరక దృఢత్వంలో లేడు. ఈ దశలో విరాట్ కోహ్లీని ఆదర్శంగా తీసుకుని ఫిట్‌నెస్‌పై పూర్తిగా దృష్టి సారించాలి" అని సూచించాడు.

జట్టులో చోటు కోల్పోయిన తర్వాత సంజూ తన ఫిట్‌నెస్‌పై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టినట్లు తెలుస్తోంది. ఇటీవల జిమ్‌లో తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్న ఫొటోలను సామాజిక మాధ్యమాల్లో పంచుకున్నాడు. ఒక శిక్షణా సెషన్‌కు దూరంగా ఉండి జిమ్‌లోనే ప్రత్యేకంగా వ్యాయామం చేస్తున్నట్లు సమాచారం. గతంలోనూ ఫిట్‌నెస్ విషయంలో సంజూపై విమర్శలు రావడంతో, ఇప్పుడు అతడికి ఇది కీలక దశగా భావిస్తున్నారు.

ఇదిలా ఉండగా, ఇంగ్లండ్‌తో మూడో టీ20 అనంతరం ప్రధాన కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ కూడా సంజూ శాంసన్ భవిష్యత్తుపై స్పందించాడు. "2026 ప్రపంచకప్‌లో సంజూ చేసిన ప్రదర్శన అసాధారణం. అయితే కొన్నిసార్లు ఆటగాళ్ల ప్రస్తుత ఫామ్‌ను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

సంజూ ఇక జట్టులోకి రాలేడనే నిబంధన ఏమీ లేదు. ప్రతి ఆటగాడు తన స్థానాన్ని తన ప్రదర్శనతో సంపాదించుకోవాలి" అని గంభీర్ స్పష్టం చేశాడు.

ఇంగ్లండ్‌తో మిగిలిన మ్యాచ్‌ల్లో సంజూ శాంసన్‌కు అవకాశం లభిస్తుందా లేదా అన్నది ప్రస్తుతం ఆసక్తికరంగా మారింది. మరోవైపు ఫిట్‌నెస్, ఫామ్ రెండింటినీ మెరుగుపర్చుకుని భారత జట్టులో తిరిగి స్థానం సంపాదించాలని సంజూ లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.

 

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