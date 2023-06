మరో క్రికెట్‌ ఫ్రాంచైజీని కొనుగోలు చేసిన సంజయ్‌ దత్‌

బాలీవుడ్‌ నటుడు సంజయ్‌ దత్‌ రోజుల వ్యవధిలోనే రెండు క్రికెట్‌ ఫ్రాంచైజీని కొనుగోలు చేశాడు. కొద్దిరోజుల కిందట జింబాబ్వే లీగ్‌లోని (జిమ్‌-ఆఫ్రో టీ10 లీగ్‌) హరారే హరికేన్స్‌ ఫ్రాంచైజీని కొనుగోలు చేసినట్లు ప్రకటించిన సంజూ బాబా.. తాజాగా లంక ప్రీమియర్‌ లీగ్‌లోని (శ్రీలంక టీ20 లీగ్‌) బి-లవ్‌ క్యాండీ ఫ్రాంచైజీని కొనుగోలు చేసినట్లు ట్విటర్‌ వేదికగా వెల్లడించాడు.

I, along with my brothers Omar Khan (OK) and H.H. Sheikh Marwan Bin Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, are excited to announce that we have acquired the B-Love Kandy Cricket Team for the Lanka Premier League T20 2023. pic.twitter.com/ksMauYsHbH

— Sanjay Dutt (@duttsanjay) June 25, 2023