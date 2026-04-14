 ఘోర ఓటమిలోనూ చరిత్ర సృష్టించిన రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌ | Rajasthan Royals is the first team going past 150 in an IPL game after losing their first five wickets under 20 runs | Sakshi
ఘోర ఓటమిలోనూ చరిత్ర సృష్టించిన రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌

Apr 14 2026 7:53 AM | Updated on Apr 14 2026 8:04 AM

Rajasthan Royals is the first team going past 150 in an IPL game after losing their first five wickets under 20 runs

ఐపీఎల్‌ 2026లో భాగంగా నిన్న (ఏప్రిల్‌ 13) జరిగిన మ్యాచ్‌లో రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌ సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ చేతిలో ఘోర పరాజయాన్ని ఎదుర్కొంది. ప్రఫుల్‌ హింజ్‌ (4-0-34-4), సకిబ్‌ హెస్సేన్‌ (4-0-24-4) అనే ఇద్దరు అరంగేట్రం పేసర్లు రాయల్స్‌ జైత్రయాత్రను బ్రేక్‌ చేసి సన్‌రైజర్స్‌కు అద్భుత విజయాన్నందించారు. ఈ క్రమంలో హింజ్‌ ఓ చారిత్రక రికార్డు నమోదు చేశాడు. 19 ఏళ్ల ఐపీఎల్‌ చరిత్రలో తొలి ఓవర్‌లోనే 3 వికెట్లు తీసిన తొలి బౌలర్‌గా రికార్డు నెలకొల్పాడు.

హింజ్‌ ధాటికి రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌ తొలి ఓవర్‌లోనే మూడు వికెట్లు కోల్పోయింది. అతనికి సకిబ్‌ కూడా జత కావడంతో రాయల్స్‌ 9 పరుగులకే 5 వికెట్లు కోల్పోయి చారిత్రక పతనం దిశగా సాగింది. అయితే రవీంద్ర జడేజా (45), డొనొవన్‌ ఫెరియెరా (69) అనూహ్యంగా ప్రతిఘటించి ఆ పతనాన్ని వాయిదా వేశారు. ఈ క్రమంలో రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌ ఓ చారిత్రక రికార్డు నెలకొల్పింది.

ఐపీఎల్‌ చరిత్రలో మొదటి 5 వికెట్లు 20 పరుగుల లోపే కోల్పోయిన తర్వాత కూడా జట్టు స్కోర్‌ 150 పరుగుల మార్క్‌ను దాటిన తొలి జట్టుగా రికార్డు సృష్టించింది. సన్‌రైజర్స్‌ నిర్దేశించిన 217 పరుగుల లక్ష్య ఛేదనలో జడేజా, ఫెరియెరా ప్రతిఘటించడంతో రాయల్స్‌ 159 పరుగులకు ఆలౌటై, 57 పరుగుల తేడాతో పరాజయంపాలైంది. ఈ లెక్కన రాయల్స్‌ ఓటమిలోనూ చరిత్ర సృష్టించింది.

ఈ సీజన్‌లో రాయల్స్‌కు ఇదే తొలి ఓటమి. వరుస విజయాలతో దూసుకుపోతున్న ఆ జట్టుకు సన్‌రైజర్స్‌ తమ సొంతగడ్డపై బ్రేకులు వేసింది. టాస్‌ ఓడి తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన సన్‌రైజర్స్‌.. ఇషాన్‌ కిషన్‌ (91) శివాలెత్తడంతో నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్ల నష్టానికి 216 పరుగులు చేసింది. క్లాసెస్‌ (40) ఓ మోస్తరుగా రాణించగా.. ఆఖర్లో సలీల్‌ అరోరా (24 నాటౌట్‌), నితీశ్‌ కుమార్‌ రెడ్డి (28) బ్యాట్‌ ఝులిపించారు.

అనంతరం లక్ష్య ఛేదనలో హింజ్‌, సకిబ్‌ ధాటికి విలవిలలాడిపోయిన రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌ అతికష్టం మీద 19 ఓవర్లలో 159 పరుగులు చేసి ఆలౌటైంది. హింజ్‌, సకిబ్‌కు ఎషాన్‌ మలింగ (4-0-31-2) కూడా సహకరించాడు. రాయల్స్‌ తరఫున ఆఖర్లో తుషార్‌ దేశ్‌పాండే (25) సైతం బ్యాట్‌ ఝులిపించాడు. అయితే అప్పటికే రాయల్స్‌ ఓటమి ఖరారైపోయింది. 

Photos

View all
photo 1

నాగశౌర్య 'బ్యాడ్ బాయ్ కార్తీక్' సినిమా ప్రీ రిలీజ్ (ఫొటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్‌ : పుంజుకున్న ఆరెంజ్‌ ఆర్మీ.. విజయంతో ఉప్పొంగె (ఫొటోలు)
photo 3

చీరలో శెట్టి బ్యూటీ.. అందమే అందం (ఫొటోలు)
photo 4

భానుడి సెగలకు విశాఖ రుషికొండ తీరంలో పర్యాటకుల సందడి (ఫొటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్ లో వైభవ్‌ సూర్యవంశీ ఆట.. SRH vs RR ప్రాక్టీస్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Face To Face With Vijaya Reddy Husband Surendar Reddy 1
Video_icon

ఆ రోజు ఏంజరిగిందంటే.. విజయ రెడ్డి కేసులో ఊహించని ట్విస్ట్..
TJR Sudhakar Babu Shocking Comments On TTD Chairman BR Naidu 2
Video_icon

ఛీ.. ఛీ.. సిగ్గుచేటు.. మరొక మహిళతో BR నాయుడు స్వామి వారిని దర్శించుకోవడం ఏంటీ
Singer Asha Bhosle Final Journey In Mumbai 3
Video_icon

సింగర్ ఆశా భోస్లే అంతిమ యాత్ర
Perni Nani Satirical Comments On Chandrababu 4
Video_icon

అత్తసొమ్ము అల్లుడుదానమా.. ఎవరి సొమ్ము ఎవడికి దానం చేస్తున్నావ్
Iran Strong Warning To America Over Naval Blockade 5
Video_icon

సముద్ర దిగ్భందనం.. అమెరికా ఏడ్చే రోజు దగ్గరలోనే.. ఇరాన్ వార్నింగ్
