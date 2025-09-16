 క్వాలిఫయింగ్‌లోనే... | Murali Sreeshankar lands short of long jump final | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

క్వాలిఫయింగ్‌లోనే...

Sep 16 2025 5:26 AM | Updated on Sep 16 2025 5:26 AM

Murali Sreeshankar lands short of long jump final

లాంగ్‌జంపర్‌ శ్రీశంకర్‌ అవుట్‌

టోక్యో: ప్రపంచ అథ్లెటిక్స్‌ చాంపియన్‌షిప్‌లో మూడో రోజు కూడా భారత క్రీడాకారులకు నిరాశే మిగిలింది. పురుషుల లాంగ్‌జంప్‌ ఈవెంట్‌లో శ్రీశంకర్‌ మురళీ క్వాలిఫయింగ్‌లోనే ని్రష్కమించాడు. 19మంది అథ్లెట్లు పోటీపడ్డ గ్రూప్‌ ‘ఎ’లో శ్రీశంకర్‌ 14వ స్థానంలో నిలిచాడు. మూడు ప్రయత్నాల్లో శ్రీశంకర్‌ వరుసగా 7.78 మీటర్లు, 7.59 మీటర్లు, 7,70 మీటర్ల దూరం దూకాడు. 

కనీసం 8.15 మీటర్ల దూరం దూకిన వారికి ఫైనల్‌ బెర్త్‌ లభిస్తుంది. ఓవరాల్‌గా 36 మంది పోటీపడ్డ క్వాలిఫయింగ్‌లో శ్రీశంకర్‌ 25వ స్థానంతో సరిపెట్టుకున్నాడు. మరోవైపు మహిళల 3000 మీటర్ల స్టీపుల్‌ఛేజ్‌లో భారత క్రీడాకారిణులు పారుల్, అంకిత హీట్స్‌లోనే వెనుదిరిగారు. ఓవరాల్‌గా పారుల్‌ (9ని:22.24 సెకన్లు) 20వ స్థానంలో, అంకిత (10ని:03.22 సెకన్లు) 35వ స్థానంలో నిలిచారు. పురుషుల 110 మీటర్ల హర్డిల్స్‌లో తేజస్‌ షిర్సే (13.57 సెకన్లు) 29వ స్థానంతో సరిపెట్టుకున్నాడు. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

రెడ్‌ కలర్‌ శారీలో మెరిసిపోతున్న హీరోయిన్ రితికా నాయక్ (ఫొటోలు)
photo 2

ఖైరతాబాద్‌ : దాండియా వేడుక..నవరాత్రి ఉత్సవ్‌–2025 (ఫొటోలు)
photo 3

విశాఖపట్నంలో నేషనల్‌ డాగ్‌ షో అదరహో (ఫొటోలు)
photo 4

విజయ్‌ ఆంటోనీ ‘భద్రకాళి’ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 5

‘బ్యూటీ’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Varudu Kalyani Satirical Comments On Anitha Over Medical Colleges Privatization 1
Video_icon

Varudu Kalyani: జగనన్న కట్టించిన హాస్పిటల్ లో... నీ కళ్ళు చెక్ చేపించుకో...
Rachamallu Siva Prasad Reddy Special Thanks to Chandrababu Over AP Medical Colleges 2
Video_icon

Rachamallu Siva: చంద్రబాబు చాలా థాంక్స్.. ఎందుకంటే?
CM Chandrababu Accepted Government Failure To Supply Urea 3
Video_icon

Urea: మనం ఫెయిల్.. ఒప్పేసుకున్న చంద్రబాబు
YSRCP Leader Sharmila Reddy Challenge To Vangalapudi Anitha 4
Video_icon

దమ్ముంటే రాజమండ్రికి రా.. వంగలపూడి అనితకు షర్మిల రెడ్డి ఛాలెంజ్
Team India And Handshakes An Epic Love Story 5
Video_icon

Team India: హ్యాండ్ షాక్ గొడవేంటి గురూ!!
Advertisement
 