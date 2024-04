ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ కెప్టెన్‌ రిషభ్‌ పంత్‌ చరిత్ర సృష్టించాడు. ఐపీఎల్‌లో అత్యంత పిన్న వయసులో మూడు వేల పరుగుల మైలురాయిని అందుకున్న మూడో క్రికెటర్‌గా నిలిచాడు. అదే విధంగా మరో అరుదైన ఘనతను కూడా సాధించాడు.

ఐపీఎల్‌-2024లో భాగంగా లక్నో సూపర్‌ జెయింట్స్‌తో మ్యాచ్‌ సందర్భంగా పంత్‌ ఈ ఫీట్లు నమోదు చేశాడు. కాగా ఏక్నా స్టేడియం వేదికగా లక్నో- ఢిల్లీ శుక్రవారం తలపడిన విషయం తెలిసిందే.

సొంతమైదానంలో టాస్‌ గెలిచిన లక్నో తొలుత బ్యాటింగ్‌ ఎంచుకుంది. కెప్టెన్‌ కేఎల్‌ రాహుల్‌(39) మెరుగ్గా ఆడగా.. ఆఖర్లో ఆయుశ్‌ బదోని మెరుపు అర్ధ శతకం(35 బంతుల్లో 55)తో అజేయంగా నిలిచాడు. అతడి తోడుగా అర్షద్‌ ఖాన్‌(20- నాటౌట్‌) కూడా రాణించాడు.

ఫలితంగా ఓ దశలో కనీసం 130 పరుగుల మార్కు అందుకుంటుందో లేదోనన్న సందేహాల నడుమ లక్నో 167 పరుగులు చేయగలిగింది. ఇక లక్ష్య ఛేదనలో ఆరంభంలో తడబడ్డా ఢిల్లీ నిలదొక్కుకుంది. ఓపెనర్‌ పృథ్వీ షా(32), వన్‌డౌన్‌ బ్యాటర్‌ జేక్‌ ఫ్రేజర్‌- మెక్‌గర్క్‌(35 బంతుల్లో 55) ఇన్నింగ్స్‌ చక్కదిద్దగా.. పంత్‌ కెప్టెన్‌ ఇన్నింగ్స్‌ ఆడాడు.

ఈ వికెట్‌ కీపర్‌ బ్యాటర్‌ 24 బంతులు ఎదుర్కొని 4 ఫోర్లు, 2 సిక్సర్ల సాయంతో 41 పరుగులు సాధించాడు. ట్రిస్టన్‌ స్టబ్స్‌(15), షాయీ హోప్‌(11) చివరి వరకు అజేయంగా నిలిచి 18.1 ఓవర్లోనే ఢిల్లీ విజయాన్ని ఖరారు చేశారు. ఆరు వికెట్ల తేడాతో లక్నోపై గెలుపొందిన ఢిల్లీ ఈ సీజన్‌లో ఎట్టకేలకు రెండో విజయం నమోదు చేసింది.

తొలి కెప్టెన్‌గా

ఇక ఘోర ప్రమాదం తర్వాత దాదాపు ఏడాదిన్నరకు ఐపీఎల్‌-2024 ద్వారా తిరిగి కాంపిటేటివ్‌ క్రికెట్‌లో అడుగుపెట్టిన రిషభ్‌ పంత్‌.. ఇప్పటి వరకు వరుసగా 18, 28, 51, 55, 41 పరుగులు సాధించాడు. అదే విధంగా లక్నో సూపర్‌ జెయింట్స్‌తో మ్యాచ్‌లో 160కి పైగా స్కోరును ఛేదించిన తొలి జట్టుగా ఢిల్లీ, ఈ ఘనత సాధించిన తొలి కెప్టెన్‌గా పంత్‌ నిలిచాడు.

