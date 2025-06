టీమిండియా ఆటగాడు సంజూ శాంసన్‌ ఉదారత చాటుకున్నాడు. తన ఫౌండేషన్ (SSF) తరఫున రానున్న విద్యా సంవత్సరం కోసం 100 మంది విద్యార్థులకు స్కూల్‌ బ్యాగ్‌లు, బూట్లు డొనేట్‌ చేశాడు. తన తల్లి లిజి శాంసన్‌ ఆథ్వర్యంలో ఓ ప్రత్యేక కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసి విద్యార్థులకు స్కూల్‌ సామాగ్రిని ప్రదానం చేయించాడు. పేద విద్యార్థుల అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని సంజూ చేపట్టిన ఈ కార్యక్రమాన్ని క్రికెట్‌ అభిమానులు అభినందిస్తున్నారు. సంజూ గతంలో కూడా తన ఫౌండేషన్‌ తరఫున చాలా సేవా కార్యక్రమాలు చేపట్టాడు.

🚨 A LOVELY GESTURE BY SANJU SAMSON 🚨



- Sanju Samson Foundation has donated school bags & shoes to 100 students as they start their new academic year. 🫡 pic.twitter.com/o7kMc2zCSM

— Johns. (@CricCrazyJohns) June 5, 2025