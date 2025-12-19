 రూ.25 కోట్ల ఆట‌గాడు అట్ట‌ర్ ప్లాప్‌ | KKR Rs 25.20 crore Cameron Green falls cheaply again in 3rd Ashes Test | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

రూ.25 కోట్ల ఆట‌గాడు అట్ట‌ర్ ప్లాప్‌

Dec 19 2025 1:13 PM | Updated on Dec 19 2025 1:18 PM

KKR Rs 25.20 crore Cameron Green falls cheaply again in 3rd Ashes Test

ఐపీఎల్ 2026 మినీ వేలంలో అత్యధిక ధర పలికిన ప్లేయర్‌గా రికార్డు సృష్టించిన ఆస్ట్రేలియా ఆల్‌రౌండర్ కామెరాన్ గ్రీన్ యాషెస్ సిరీస్‌లో తీవ్రంగా నిరాశపరుస్తున్నాడు. తొలి రెండు టెస్టుల్లో దారుణంగా విఫలమైన గ్రీన్‌.. ఇప్పుడు అడిలైడ్ వేదికగా జరుగుతున్న మూడో టెస్టులో అదే తీరును కనబరిచాడు. మొదటి ఇన్నింగ్స్‌లో డకౌటైన గ్రీన్‌.. రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో కేవలం 7 పరుగులు మాత్రమే చేసి పెవిలియన్‌కు చేరాడు. జోష్ టంగ్ బౌలింగ్‌లో హ్యారీ బ్రూక్‌కు క్యాచ్ ఇచ్చి ఔటయ్యాడు. బౌలింగ్‌లోనూ కేవలం ఒక్క వికెట్ పడగొట్టాడు.

కేకేఆర్‌కు హెడ్‌ఎక్‌..
ఇటీవల దుబాయ్‌లో జరిగిన మినీ వేలంలో గ్రీన్‌ను రూ. 25.20 కోట్ల భారీ ధరకు కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్  కొనుగోలు చేసింది. గ్రీన్‌ను ఒక కంప్లీట్ ఆల్‌రౌండర్‌గా జట్టులోకి తీసుకున్న కేకేఆర్.. అతడిపై ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకుంది. బ్యాట్‌తో పాటు బంతితోనూ రాణిస్తాడని నైట్‌రైడర్స్ ఆశిస్తోంది. కానీ రెడ్ బాల్ క్రికెట్‌లో అతడి ప్రస్తుత ఫామ్ కోల్‌కతా మేనేజ్‌మెంట్‌ను కలవరపెడుతోంది. ముఖ్యంగా ఒత్తిడి సమయాల్లో ఆడలేక వికెట్ పారేసుకోవడం చర్చనీయంగా మారింది.

భారీ ఆధిక్యం దిశగా ఆసీస్‌..
అయితే ఈ మ్యాచ్‌లో ఆసీస్ జోరు కొనసాగుతోంది. మూడో రోజు ఆట ముగిసే సమయానికి ఆస్ట్రేలియా తమ రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో 4 వికెట్ల నష్టానికి 271 పరుగులు చేసింది. కంగారూ జట్టు ప్రస్తుతం 356 పరుగుల ఆధిక్యంలో కొనసాగుతోంది. ఈ అడిలైడ్ టెస్టులో ట్రావిస్ హెడ్ సెంచరీతో సత్తాచాటాడు. 142 పరుగులతో హెడ్ నాటౌట్‌గా ఉన్నాడు. అతడితో పాటు అలెక్స్ కారీ(52) క్రీజులో ఉన్నాడు. అంతకుముందు ఇంగ్లండ్ తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 286 పరుగులకు ఆలౌటైంది.
చదవండి: IPL 2026: 'పెళ్లి, హానీమూన్ అన్నాడు.. అందుకే అతడిని వదిలేశాము'

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

దుబాయ్‌లో దంచికొట్టిన వర్షం.. బుర్జ్‌ ఖలీఫాను తాకిన పిడుగు (ఫొటోలు)
photo 2

అడివి శేష్‌ ‘డెకాయిట్‌’ చిత్రం టీజర్‌ లాంచ్ (ఫొటోలు)
photo 3

విశాఖ : వైభవంగా శ్రీ కనకమహాలక్ష్మి సహస్ర ఘటాభిషేకం (ఫొటోలు)
photo 4

పంజాగుట్టలో సందడి చేసిన హీరోయిన్‌ రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ (ఫొటోలు)
photo 5

‘ఛాంపియన్‌’ మూవీ ట్రైలర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Tiger Fear In Nizamabad Kamareddy Forest 1
Video_icon

ప్రజలకు కంటిమీద కునుకు లేకుండా చేస్తోన్న పెద్దపులి
Karumuri Sunil Warning to Chintamaneni Prabhakar 2
Video_icon

అధికారంలో ఉన్నామని మదమెక్కి మాట్లాడే.. చింతమనేనికి వార్నింగ్
Heavy Rain And Thunderstorm In Dubai 3
Video_icon

ఉరుములు, మెరుపులతో దుబాయ్ ను వణికిస్తున్న భారీ వర్షం

YSRCP Leaders Fires on Chandrababu Govt About Medical Colleges Privatization 4
Video_icon

ఇది అంతం కాదు ఆరంభం.. ప్రజలు తరిమికొట్టే రోజులు దగ్గర్లోనే ఉన్నాయి
YSRCP Leaders Sensational Comments on Chandrababu 5
Video_icon

YSRCP Leaders: కోటి సంతకాల ప్రజా ఉద్యమం సూపర్ సక్సెస్
Advertisement
 