 'పెళ్లి, హానీమూన్ అన్నాడు.. అందుకే అతడిని వదిలేశాము' | PBKS owner Ness Wadia lashes out at Josh Inglis | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

IPL 2026: 'పెళ్లి, హానీమూన్ అన్నాడు.. అందుకే అతడిని వదిలేశాము'

Dec 19 2025 9:18 AM | Updated on Dec 19 2025 9:18 AM

PBKS owner Ness Wadia lashes out at Josh Inglis

ఐపీఎల్‌-2026 మినీ వేలంలో ఆస్ట్రేలియా వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ జోష్ ఇంగ్లిష్‌పై కాసుల వర్షం కురిసింది. కేవలం నాలుగు మ్యాచ్‌లకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటాడని తెలిసినప్పటికీ.. లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ అతడిని రూ. 8.6 కోట్ల  భారీ ధరకు కొనుగోలు చేసి అందరిని ఆశ్చర్యపరిచింది.

ఇంగ్లిష్ కోసం లక్నోతో పాటు సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ కూడా తీవ్రంగా శ్రమించింది. కాగా ఇంగ్లిస్ వచ్చే ఏడాది ఏప్రిల్‌లో వివాహం చేసుకోబోతున్నాడు. ఈ కారణంగా అతను ఐపీఎల్ సీజన్ మొత్తానికి అందుబాటులో ఉండనని, కేవలం 4 మ్యాచ్‌లు మాత్రమే ఆడుతానని ముందుగానే ప్రకటించాడు. దీంతో పంజాబ్ కింగ్స్ అతడిని రిటైన్ చేసుకోకుండా వేలంలోకి విడిచిపెట్టింది.

హనీమూన్ వాయిదా?
అయితే ఇప్పుడు భారీ ధరకు అమ్ముడుపోవడంతో కేవలం నాలుగు మ్యాచ్‌ల ఆడాలన్న తన నిర్ణయాన్ని ఇంగ్లిష్ మార్చుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఏప్రిల్ 18న వివాహం తర్వాత వెంటనే హనీమూన్‌కు వెళ్లాలనుకున్న ప్లాన్‌ను వాయిదా వేసి..నేరుగా లక్నో క్యాంప్‌లో చేరాలని అతను భావిస్తున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.

అయిన‌ప్పటికి అత‌డు ఐపీఎల్ ఆరంభ‌ మ్యాచ్‌ల‌కు దూర‌మయ్యే అవ‌కాశముంది. ఇదే విష‌యంపై పంజాబ్ కింగ్స్ కో-ఓనర్ నెస్ వాడియా స్పందించారు. ఇంగ్లిష్ తీరును అత‌డు త‌ప్పుబ‌ట్టాడు.

"మేము జోష్ ఇంగ్లిష్‌ను రిటైన్ చేసుకోవాల‌నుకున్నాము. కానీ అత‌డు రిటెన్షన్ గడువు ముగియడానికి కేవలం 45 నిమిషాల ముందు తన వ్యక్తిగత కారణాల గురించి తెలియ‌జేశాడు. త‌న పెళ్లి, హానీమూన్ కార‌ణంగా కేవ‌లం మూడు మ్యాచ్‌ల‌కే మాత్ర‌మే అందుబాటులో ఉంటాన‌ని చెప్పాడు. 

అందుకే అత‌డిని వ‌దులుకోవాల్సి వ‌చ్చింది. ఇది ఏమాత్రం ప్రొఫెషన్‌లిజం కాదు. కానీ నేను అతడికి శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నాను. అతడు అద్భుతమైన ఆటగాడు. ఆస్ట్రేలియా తరపున కూడా మెరుగ్గా రాణిస్తున్నాడు. మరి ఇప్పుడు ఐపీఎల్‌లో అన్ని మ్యాచ్‌లు ఆడుతాడో  లేదో చూద్దం" అని వాడియా ఓ ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు.

కాగా ఐపీఎల్‌-2025 మెగా వేలంలో ఇంగ్లిష్‌ను రూ. 2.60 కోట్లకు పంజాబ్‌ కింగ్స్‌ కొనుగొలు చేసింది. తన ధరకు తగ్గ న్యాయం అతడు చేశాడు. 11 మ్యాచ్‌లు ఆడి 162.57 స్ట్రైక్ రేట్‌తో 278 పరుగులు చేశాడు. అయితే ఇప్పుడు అతడు ఏకంగా రూ.8.60 కోట్లు అందుకోనున్నాడు. అంటే దాదాపు 230.77% పెరుగుదల అనే చెప్పాలి.
చదవండి: ఐపీఎల్ వేలంలో అన్‌సోల్డ్‌.. క‌ట్ చేస్తే! అక్క‌డ డ‌బుల్ సెంచ‌రీతో

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

అడివి శేష్‌ ‘డెకాయిట్‌’ చిత్రం టీజర్‌ లాంచ్ (ఫొటోలు)
photo 2

విశాఖ : వైభవంగా శ్రీ కనకమహాలక్ష్మి సహస్ర ఘటాభిషేకం (ఫొటోలు)
photo 3

పంజాగుట్టలో సందడి చేసిన హీరోయిన్‌ రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ (ఫొటోలు)
photo 4

‘ఛాంపియన్‌’ మూవీ ట్రైలర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

పారిస్‌లో చిల్ అవుతోన్న మన్మధుడు హీరోయిన్ అన్షు.. ఫోటోలు

Video

View all
Violence Erupts After Student Leader Sharif Osman Hadi Dies 1
Video_icon

బంగ్లాదేశ్ లో అల్లర్లు.. మీడియా సంస్థలపై దాడి
Magazine Story On YSRCP Historic Koti Santhakala Sekarana 2
Video_icon

కోటి సంతకాల ఉద్యమాన్ని సునామీగా మార్చిన ఏపీ ప్రజలు
Snowfall Shortage In Manali Himachal Pradesh 3
Video_icon

మనాలిలో మంచు కరువు!
YSRCP Leaders Fires On Chandrababu Over Medical Colleges Privatization 4
Video_icon

జగన్ చరిత్ర సృష్టిస్తే.. నువ్వు చరిత్ర హీనుడిగా మిగిలిపోయావ్
Amit Shah Exposes Chandrababu Govt Failure 5
Video_icon

కేంద్ర హోంమంత్రి సాక్షిగా.. చంద్రబాబు బండారం బట్టబయలు
Advertisement
 