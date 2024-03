ఐపీఎల్ 2024లో భాగంగా ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్‌తో జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో పంజాబ్ కింగ్స్ ఓపెన‌ర్ జానీ బెయిర్ స్టోను దుర‌దష్టం వెంటాడింది. ఊహించ‌ని విధంగా బెయిర్ స్టో ర‌నౌట‌య్యాడు. ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ ఫాస్ట్ బౌల‌ర్ ఇషాంత్ శ‌ర్మ అద్బుత‌మైన ఫీల్డింగ్‌ ఎఫ‌ర్ట్‌తో బెయిర్ స్టోను పెవిలియ‌న్‌కు పంపాడు.

ఏమి జ‌రిగిందంటే

పంజాబ్ ఇన్నింగ్స్ 4 ఓవ‌ర్ వేసిన ఇషాంత్ శ‌ర్మ బౌలింగ్‌లో తొలి బంతికి శిఖ‌ర్ ధావ‌న్ క్లీన్ బౌల్డ‌య్యాడు. ఆ త‌ర్వాత క్రీజులోకి వ‌చ్చిన ప్ర‌భుసిమ్రాన్ సింగ్ వ‌రుస‌గా రెండు ఫోర్లు బాదాడు. దీంతో ఐదో బంతిని స్లో డెలివ‌రీగా సంధించాడు. ఈ క్ర‌మంలో ప్ర‌భు సిమ్రాన్ స్ట్రైట్ డ్రైవ్ ఆడాడు. అయితే బంతి బౌల‌ర్ ఇషాంత్ శ‌ర్మ చేతి వేలికి దగ్గ‌ర‌గా వెళ్తూ నాన్ స్ట్రైక్‌లో ఉన్న స్టంప్స్‌ను గిరాటేసింది.

వెంట‌నే ర‌నౌట్‌కు ఢిల్లీ ప్లేయ‌ర్స్‌ అప్పీల్ చేయ‌గా.. ఫీల్డ్ అంపైర్లు థ‌ర్డ్ అంపైర్‌కు రిఫ‌ర్ చేశారు. రిప్లేలో క్లియ‌ర్‌గా బంతి ఇషాంత్ చేతి వేలికి తాకిన‌ట్లు తేల‌డంతో థ‌ర్డ్ అంపైర్ ఔట్‌గా ప్ర‌క‌టించాడు. దీంతో 9 ప‌రుగులు చేసిన బెయిర్ స్టో నిరాశ‌తో పెవిలియ‌న్‌ను వీడాడు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్‌గా మారింది. కాగా ఈ మ్యాచ్‌లో ఢిల్లీపై 4 వికెట్ల తేడాతో పంజాబ్‌ కింగ్స్‌ ఘన విజయం సాధించింది.

👆 Brings ✌️@ImIshant dismisses both #PBKS openers in the same over

Watch the match LIVE on @JioCinema and @StarSportsIndia 💻📱

Follow the match ▶️https://t.co/ZhjY0W03bC #TATAIPL | #PBKSvDC pic.twitter.com/BCM4RHXIRx

— IndianPremierLeague (@IPL) March 23, 2024