ఢిల్లీ ఇన్నింగ్స్‌ ఎనిమిదో ఓవర్‌ చివరి బంతికి వార్నర్‌ అవుటయ్యాడు. ఆ తర్వాత అందరి దృష్టీ డగౌట్‌పై పడింది. రిషభ్‌ పంత్‌ హెల్మెట్‌ సరి చేసుకుంటూ మైదానంలోకి అడుగు పెట్టాడు. దాంతో ఒక్కసారిగా ముల్లన్‌పూర్‌ స్టేడియం మొత్తం మార్మోగిపోయింది. అభిమానులంతా నిలబడి స్టాండింగ్‌ ఒవేషన్‌తో స్వాగతం పలికారు. దాదాపు 15 నెలల విరామం తర్వాత క్రికెట్‌లోకి అడుగు పెట్టిన పంత్‌లో కూడా భావోద్వేగాలు కనిపించాయి.

AN EMOTIONAL MOMENT FOR CRICKET FANS...!!!!



