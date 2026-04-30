 చరిత్ర సృష్టించిన శార్దూల్‌ ఠాకూర్‌ | IPL 2026: Shardul Thakur becomes the First Impact Player to go unused
Sakshi News home page

Trending News:

చరిత్ర సృష్టించిన శార్దూల్‌ ఠాకూర్‌

Apr 30 2026 5:48 PM | Updated on Apr 30 2026 6:18 PM

IPL 2026: Shardul Thakur becomes the First Impact Player to go unused

శార్దూల్‌ ఠాకూర్‌ (PC: BCCI)

ఇండియన్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌లో ఓ అరుదైన ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఓ ఆటగాడు ఇంపాక్ట్‌ ప్లేయర్‌గా బరిలోకి దిగి బ్యాటింగ్‌ కానీ, బౌలింగ్‌ కాని చేయలేదు. ఐపీఎల్‌ చరిత్రలో ఇలా జరగడం​ ఇదే మొదటిసారి.

ఈ చారిత్రక ఘటనలో పాత్రధారుడు ముంబై ఇండియన్స్‌ ఆల్‌రౌండర్‌ శార్దూల్‌ ఠాకూర్‌. 2026 ఎడిషన్‌లో భాగంగా నిన్న (ఏప్రిల్‌ 29) సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో శార్దూల్‌ ముంబై బౌలింగ్‌ సమయంలో ఇంపాక్ట్‌ ప్లేయర్‌గా బరిలోకి దిగి ఒక్క బంతి కూడా వేయలేదు.

244 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని కాపాడుకునే క్రమంలో ముంబై సారధి హార్దిక్‌ పాండ్యా ఇన్నింగ్స్‌ 7వ ఓవర్‌ సమయంలో శార్దూల్‌ను ఇంపాక్ట్‌ ప్లేయర్‌గా (బౌలర్‌) తీసుకున్నాడు. అయితే మ్యాచ్‌ పూర్తయ్యే వరకు హార్దిక్‌ శార్దూల్‌తో ఒక్క బంతి కూడా వేయించకపోవడం​ తీవ్ర చర్చకు దారి తీసింది.

ఐపీఎల్ చరిత్రలో ఇంపాక్ట్ సబ్‌గా వచ్చి, ఏ విభాగంలోనూ పాల్గొనని తొలి ఆటగాడిగా శార్దూల్‌ చరిత్ర సృష్టించాడు. ఈ చారిత్రక తప్పిదం చేసినందుకు హార్దిక్‌పై విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. రెగ్యులర్‌ బౌలర్లు ధారాళంగా పరుగులు సమర్పించుకుంటున్న వేల, ఇంపాక్ట్‌ ప్లేయర్‌గా శార్దూల్‌ను బరిలోకి దించి బౌలింగ్‌ చేయించకపోవడమేంటని విశ్లేషకులు ప్రశ్నిస్తున్నారు.

ఈ అంశాన్ని వూహ్యాత్మక తప్పిదంగా విశ్లేషిస్తూ హార్దిక్‌పై మండిపడుతున్నారు. ముంబై బ్యాటింగ్ కోచ్ పోలార్డ్‌ కూడా ఈ నిర్ణయంపై ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశాడు. "శార్దూల్‌తో ఒక్క ఓవర్ కూడా వేయించలేదు.. నేను వెళ్లి కారణం అడుగుతాను" అంటూ వ్యాఖ్యానించాడు.

ఇదిలా ఉంటే, ఈ మ్యాచ్‌లో ముంబై ఇండియన్స్‌ 244 పరుగుల భారీ స్కోర్‌ను కూడా కాపాడుకోలేక చేతులెత్తేసింది. సన్‌రైజర్స్‌ బ్యాటర్లు ప్రతి ముంబై బౌలర్‌ను చీల్చిచెండాడి పరుగులు పిండుకున్నారు. ఫలితంగా సన్‌రైజర్స్‌ 244 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని మరో 8 బంతులు మిగిలుండగానే ఊదేసింది.

ఈ ఓటమితో ముంబై ప్లే ఆఫ్స్‌ అవకాశాలు మరింత క్లిష్టంగా మారాయి. ఆ జట్టు ఇప్పటివరకు ఆడిన 8 మ్యాచ్‌ల్లో కేవలం రెండే విజయాలు సాధించి, పాయింట్ల పట్టికలో చివరి నుంచి రెండో స్థానంలో ఉంది. 

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

మల్లెపూల దండలతో సురేఖవాణి బర్త్ డే వేడుక.. ఢిఫరెంట్‌ లుక్‌లో కనిపించిన నటి (ఫోటోలు)
photo 2

రికార్డుల రారాజు రోహిత్ శర్మకు బర్త్‌డే విషెస్ (ఫోటోలు)
photo 3

తిరుమలలో ఘనంగా బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్, కావ్యల పెళ్లి (ఫోటోలు)
photo 4

ఎపిక్.. మూవీ టీజర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

హీరోయిన్ మెహ్రీన్ మెహందీ వేడుక (ఫొటోలు)

Video

View all
Cabinet Sanctioned ₹2,540 crore For Amaravati Development works 1
Video_icon

టీడీపీ ఆఫీసులకు భూ కేటాయింపు.. అమరావతి పేరుతో ఏపీ సర్కార్ మరో దుబారా
RS Praveen Kumar Key Comments On Phone Tapping Case 2
Video_icon

ప్రైవేట్ హ్యాకర్లను తెచ్చి ఫోన్లు ట్యాప్ చేస్తున్నారు
Bellamkonda Sai Srinivas Speech About His Marriage 3
Video_icon

తిరుమలలో కొత్త జంట సందడి
Shocking Facts In Mangli Brother Shiva Chauhan Micro Finance Case 4
Video_icon

మంగ్లీ తమ్ముడి అకౌంట్ ఫ్రీజ్.. బయటపడ్డ షాకింగ్ నిజాలు
Jogi Ramesh Slams On Chandrababu, Lokesh, Yellow Media Fake News On Jagananna Colonies 5
Video_icon

అది జగనన్న బ్రాండ్. మీరు ఎంత గింజుకున్నా అది అవ్వదు
Advertisement
 