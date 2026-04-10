RCB vs RR Live Updates: ఐపీఎల్-2026 సీజన్లో భాగంగా గౌహతి వేదికగా రాజస్తాన్ రాయల్స్, రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్లు తలపడతున్నాయి.
టాస్ గెలిచి బౌలింగ్ ఎంచుకున్న రాజస్తాన్
ఐపీఎల్-2026 సీజన్లో భాగంగా గౌహతి వేదికగా రాజస్తాన్ రాయల్స్, రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్లు తలపడతున్నాయి. ఈ మ్యాచ్లో టాస్ గెలిచిన రాజస్తాన్ తొలుత బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. ఈ మ్యాచ్లో రాజస్తాన్ ఓ మార్పుతో బరిలోకి దిగింది. తుషార్ దేశ్పాండే స్ధానంలో బ్రిజేశ్ శర్మ తుది జట్టులోకి వచ్చాడు. ఇక ఆర్సీబీ స్టార్ పేసర్ జోష్ హాజిల్వుడ్ ఎట్టకేలకు పునరాగమనం చేశాడు. జాకబ్ డఫీ స్ధానంలో హాజిల్వుడ్ జట్టులోకి వచ్చాడు.
తుది జట్లు
రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు ప్లేయింగ్ : విరాట్ కోహ్లి, ఫిలిప్ సాల్ట్, దేవదత్ పడిక్కల్, రజత్ పాటిదార్ (కెప్టెన్), జితేష్ శర్మ (వికెట్ కీపర్), టిమ్ డేవిడ్, రొమారియో షెపర్డ్, కృనాల్ పాండ్యా, భువనేశ్వర్ కుమార్, అభినందన్ సింగ్, జోష్ హాజిల్వుడ్
రాజస్థాన్ రాయల్స్ ప్లేయింగ్: యశస్వి జైస్వాల్, ధ్రువ్ జురెల్ (వికెట్ కీపర్), రియాన్ పరాగ్ (కెప్టెన్), షిమ్రాన్ హెట్మెయర్, డోనోవన్ ఫెరీరా, రవీంద్ర జడేజా, జోఫ్రా ఆర్చర్, నాండ్రే బర్గర్, సందీప్ శర్మ, రవి బిష్ణోయ్, బ్రిజేష్ శర్మ
తగ్గిన వర్షం
అభిమానులకు గుడ్ న్యూస్. గౌహతిలో వర్షం ఆగింది. దీంతో టాస్ 8:00 గంటలకు పడనుండగా.. మ్యాచ్ 8:15కు ప్రారంభం కానుంది.
టాస్ ఆలస్యం
ఐపీఎల్-2026లో భాగంగా గౌహతి వేదికగా రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు, రాజస్తాన్ రాయల్స్ జట్లు మధ్య జరగాల్సిన మ్యాచ్కు వర్షం అంతరాయం కలిగించింది. పిచ్ను ప్రస్తుతం కవర్లతో కప్పి ఉంచారు. దీంతో షెడ్యూల్ ప్రకారం 7:00 గంటలకు పడాల్సిన టాస్ ఇప్పుడు ఆలస్యం కానుంది.