 IPL 2026: టాస్‌ గెలిచిన కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్‌ | IPL 2026: KKR Vs Mumbai Indians Match Live Updates From Kolkata | Sakshi
IPL 2026: కేకేఆర్ వర్సెస్ ముంబై ఇండియన్స్ అప్‌డేట్స్‌

May 20 2026 7:05 PM | Updated on May 20 2026 7:22 PM

IPL 2026: KKR Vs Mumbai Indians Match Live Updates From Kolkata

ఐపీఎల్ 2026 సీజన్‌లో కోల్‌కతాలోని ఈడెన్ గార్డెన్స్ వేదికగా బుధవారం 65వ మ్యాచ్‌లో కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్ (కేకేఆర్‌), ముంబై ఇండియన్స్ తలపడుతున్నాయి. 

టాస్ గెలిచిన కేకేఆర్ బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. ముఖాముఖి పోరులో ఇరుజట్లు 36 సార్లు తలపడితే ముంబై 25 సార్లు, కేకేఆర్ 11 సార్లు నెగ్గాయి. ఈ మ్యాచ్‌లో విజయం సాధిస్తే కేకేఆర్ ప్లేఆఫ్స్ రేసులో నిలుస్తుంది. ఒకవేళ ఓడితే మాత్రం ఇంటిబాట పట్టనుంది. ప్రస్తుతం కేకేఆర్ 12 మ్యాచ్‌ల్లో 5 విజయాలతో 11 పాయింట్లతో 8వ స్థానంలో ఉంది.  

ఈ మ్యాచ్‌లో గెలిస్తే కేకేఆర్ ఖాతాలో 13 పాయింట్లు చేరుతాయి. తమ చివరి మ్యాచ్‌లో ఢిల్లీని ఓడిస్తే అప్పుడు 15 పాయింట్లతో నిలవనుంది. ఇదే సమయంలో రాజస్తాన్‌, పంజాబ్‌లు తమ చివరి మ్యాచ్‌ల్లో ఓడితే మాత్రం కేకేఆర్ ప్లేఆఫ్స్‌కు చేరుకుంటుంది. ఇక ముంబై ఇండియన్స్ ఇప్పటికే ఎలిమినేట్ కావడంతో వారు గెలిచినా పెద్దగా ఉపయోగం ఉండదు. 

తుది జట్లు:
ముంబై ఇండియన్స్: ర్యాన్ రికెల్టన్ (వికెట్‌ కీపర్‌) , రోహిత్ శర్మ, నమన్ ధీర్, సూర్యకుమార్ యాదవ్, తిలక్ వర్మ, హార్దిక్ పాండ్యా(కె ప్టెన్‌), విల్ జాక్స్, కార్బిన్ బాష్, దీపక్ చాహర్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, రఘు శర్మ.

కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్: అజింక్య రహానె(కెప్టెన్‌), అంగ్‌క్రిష్‌ రఘువంశీ(వికెట్‌ కీపర్‌), కామెరాన్ గ్రీన్, రోవ్‌మన్ పావెల్, మనీష్ పాండే, రింకూ సింగ్, సునీల్ నరైన్, అనుకుల్ రాయ్, కార్తీక్ త్యాగి, వరుణ్ చక్రవర్తి, సౌరభ్ దూబే. 

