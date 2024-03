#MIvGT- JASPRIT BUMRAH Super Spell Video: గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌తో మ్యాచ్‌లో ముంబై ఇండియన్స్‌ బౌలర్‌ జస్‌ప్రీత్‌ బుమ్రా అదరగొట్టాడు. మ్యాచ్‌ ఫలితం ఎలా ఉన్నా ఈ పేస్‌ గుర్రం నైపుణ్యాలకు అభిమానులతో పాటు దిగ్గజ బౌలర్లు సైతం ఫిదా అయ్యారు.

0,0,0,4,0,వికెట్‌,1,0,1,0,0,0,వికెట్‌,1,వికెట్‌,0,0,1,1లెగ్‌బై,1,2,1,1,1 - నాలుగు ఓవర్ల కోటా పూర్తి చేసి కేవలం 14 పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చి మూడు వికెట్లు(3/14). గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌తో ఆదివారం నాటి మ్యాచ్‌లో బుమ్రా అద్భుత స్పెల్‌ను చాటిచెప్పే గణాంకాలు‌.

