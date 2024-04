స్వీట్‌ మెమోరీస్‌.. తాను సాధించిన అద్భుతాలను నెమరువేసుకున్న ధోని

భారత క్రికెట్‌కు సంబంధించి మాజీ కెప్టెన్‌ మహేంద్రసింగ్‌ ధోని పరిచయం అక్కర్లేని పేరు. ఈ మిస్టర్‌ కూల్‌ కెప్టెన్‌ తన కెరీర్‌లో సాధించిన ఘనతల ద్వారా భారత్‌లోనే కాకుండా విశ్వవ్యాప్తంగా అభిమానులను సంపాధించుకున్నాడు. ధోని ఎక్కడికి వెళ్లినా అభిమానులు నీరాజనాలు పలుకుతారు. ధోని అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌కు రిటైర్మెంట్‌ ప్రకటించి దాదాపు ఐదేళ్లు గడుస్తున్నా ఇప్పటికీ క్రేజ్‌ తగ్గడం​ లేదు.

ఆటగాడిగానే కాకుండా వ్యక్తిగతంగానూ ధోనిని అభిమానించే వారు చాలామంది ఉన్నారు. ధోనిని స్టయిల్‌ ఐకాన్‌గా ఆరాధించే వారు కోకొల్లలు. ధోని తాజా లుక్‌కు సెపరేట్‌ ఫ్యాన్‌ బేసే ఉంది. కెరీర్‌ ఆరంభంలో ధోని ఆహార్యం ఎలా ఉండిందో ప్రస్తుతం అలాగే ఉంది. జులపాల జట్టుతో ధోని సినిమా హీరోలను తలదన్నేలా ఉన్నాడు. 42 ఏళ్ల వయసులోనూ 24 ఏళ్ల యువకుడిలా కనిపిస్తున్నాడు. ధోనికి వయసు మీద పడుతున్నా వన్నె తగ్గడం లేదని అభిమానులు అనుకుంటారు.

DHONI AT BCCI HQ TO SEE THE WORLD CUP 2011 TROPHY 🇮🇳

- Video of the day. pic.twitter.com/fvWowwrUu7

— Johns. (@CricCrazyJohns) April 14, 2024