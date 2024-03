Gujarat Titans won by 6 runs- Shubman Gill Comments: టీమిండియా స్టార్‌ బ్యాటర్‌ శుబ్‌మన్‌ గిల్‌ ఐపీఎల్‌లో కెప్టెన్‌గా కొత్త అధ్యాయం మొదలుపెట్టాడు. గతేడాది గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ ఓపెనర్‌గా బరిలోకి దిగిన ఈ కుడిచేతి వాటం బ్యాటర్‌.. అత్యధిక పరుగుల వీరుడి(890 రన్స్‌)గా ఆరెంజ్‌ క్యాప్‌ అందుకున్నాడు.

ఇక తాజా సీజన్‌లో కెప్టెన్‌గా బరిలోకి దిగిన తొలి మ్యాచ్‌లోనే గుజరాత్‌ను గెలిపించి సత్తా చాటాడు. కాగా ఆదివారం సొంతమైదానం అహ్మదాబాద్‌లో ముంబై ఇండియన్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో టాస్‌ ఓడిన టైటాన్స్‌ తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసింది.

నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో ఆరు వికెట్ల నష్టానికి 168 పరుగులు చేసి లక్ష్యాన్ని కాపాడుకుంది. హార్దిక్‌ పాండ్యా సారథ్యంలోని ముంబై ఇండియన్స్‌ను 162 పరుగులకే కట్టడి చేసి ఆరు పరుగుల తేడాతో విజయం అందుకుంది. సమిష్టి కృషితో ఐపీఎల్‌-2024లో శుభారంభం చేసింది.

A game of ᴇʙʙꜱ & ꜰʟᴏᴡꜱ 🫡@gujarat_titans display quality death bowling to secure a remarkable 6️⃣ run win over #MI 👏@ShubmanGill's captaincy starts off with with a W

Scorecard ▶️https://t.co/oPSjdbb1YT #TATAIPL | #GTvMI pic.twitter.com/jTBxANlAtk

— IndianPremierLeague (@IPL) March 24, 2024