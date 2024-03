ఐపీఎల్‌ 2024 సీజన్‌ ప్రారంభానికి ముందు గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ను వీడి ముంబై ఇండియన్స్‌ పంచన చేరిన హార్దిక్‌ పాండ్యాపై అతని మాజీ ఫ్రాంచైజీ అభిమానులు పీకల దాకా కోపాన్ని పెంచుకున్నారు. ఈ విషయాన్ని వారు నిన్నటి మ్యాచ్‌ సందర్భంగా బహిర్గతం చేశారు. అహ్మదాబాద్‌ వేదికగా ముంబై ఇండియన్స్‌తో నిన్నటి మ్యాచ్‌ జరుగుతండగా గుజరాత్‌ అభిమానులు హార్దిక్‌ను ఓ రేంజ్‌లో ఆడుకున్నారు. మ్యాచ్‌ ప్రారంభం నుంచే వ్యంగ్యమైన కామెంట్లతో హార్దిక్‌కు చుక్కలు చూపించిన గుజరాత్‌ ఫ్యాన్స్‌.. ఓ దశలో దుర్భాషల దాకా వెళ్లారు. కొందరేమో హార్దిక్‌ బౌండరీ లైన్‌ వద్ద ఫీల్డింగ్‌ చేస్తుండగా.. ఖాళీ బాటిల్స్‌ విసిరారు.

This dog came on the field and Ahmedabad crowd started chanting Hardik Hardik...😂

I don't understand what's wrong with the Ahmedabad crowd....

Why compare #HardikPandya to a dog?

Dogs are loyal, Hardik is not. 😭😭

#MIvsGT pic.twitter.com/bJTI48HAdz

— Incognito (@Incognito_qfs) March 24, 2024