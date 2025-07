Viral Videos: నాటీ జడేజా.. తెలుగు మాట్లాడిన గిల్‌.. బుమ్రాను బయపెట్టిన లేడీబర్డ్స్‌

భారత్‌, ఇంగ్లండ్‌ మధ్య లార్డ్స్‌ వేదికగా జరుగుతున్న మూడో టెస్ట్‌ తొలి రోజు ఆటలో కొన్ని ఆసక్తికర సన్నివేశాలు చోటు చేసుకున్నాయి. టీమిండియా కెప్టెన్‌ శుభ్‌మన్‌ గిల్‌.. యువ ఆల్‌రౌండర్‌ నితీశ్‌ కుమార్‌ రెడ్డిని "బౌలింగ్‌ బాగుందిరా మావా" అంటూ తెలుగులో ప్రశంసించాడు.

ఆట చివర్లో లేడీబర్డ్స్‌ (ఆరుద్ర పురుగులు) మైదానాన్ని ఆవహించి ఆటగాళ్లను తెగ ఇబ్బంది పెట్టాయి. రూట్‌ 99 పరుగుల వద్ద ఉండగా రవీంద్ర జడేజా తనదైన శైలిలో "నాటీ" పనులు చేశాడు. ఇవే కాకుండా నిదానంగా ఆడుతున్న ఇంగ్లండ్‌ బ్యాటర్ జో రూట్‌ను సిరాజ్‌ "బజ్‌బాల్‌ ఏది" అంటూ రెచ్చగొట్టాడు. మొత్తంగా తొలి రోజు ఆట ఆసక్తికరంగా సాగింది.

బౌలింగ్‌ బాగుందిరా మావా..!

టాస్‌ గెలిచి తొలుత బ్యాటింగ్‌కు దిగిన ఇంగ్లండ్‌.. తమ ఇన్నింగ్స్‌ను 13 ఓవర్ల వరకు సజావుగా సాగించింది. అయితే అప్పటివరకు స్థిరంగా సాగిన ఇంగ్లండ్‌ బ్యాటింగ్‌ నితీశ్‌ కుమార్‌ రెడ్డి బౌలింగ్‌ ధాటికి ఒక్కసారిగా కుదుపుకు లోనైంది. నితీశ్‌ 14వ ఓవర్‌ మూడో బంతికి బెన్‌ డకెట్‌, ఆరో బంతికి జాక్‌ క్రాలేను ఔట్‌ చేసి ఇంగ్లండ్‌ను కష్టాల్లోకి నెట్టాడు.

ఈ క్ర‌మంలో నితీశ్‌ను భార‌త కెప్టెన్ శుభ్‌మ‌న్ గిల్ తెలుగులో ప్రత్యేకంగా అభినందించాడు. 'బౌలింగ్ బాగుందిరా మావ' అంటూ ప్ర‌శంసించాడు. అత‌డి మాట‌లు స్టంప్ మైక్‌లో రికార్డ్ అయ్యాయి. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల‌వుతోంది.

బజ్‌బాల్‌ ఏది..?

టీమిండియా స్టార్‌ పేసర్‌ మ‌హ్మ‌ద్ సిరాజ్ మ‌రోసారి త‌న నోటికి ప‌నిచెప్పాడు. తొలి రోజు ఆట‌లో ఇంగ్లండ్ సీనియ‌ర్ బ్యాట‌ర్ జో రూట్‌ను స్లెడ్జింగ్ చేశాడు. ఇన్నింగ్స్‌ 31 ఓవ‌ర్ వేసిన సిరాజ్.. అద్బుత‌మైన లైన్ అండ్ లెంగ్త్‌తో బౌలింగ్ చేసి రూట్‌ను ఇబ్బందిపెట్టాడు.

Siraj - "Bazball, Comeon I want to see it". 🥶🔥



- It's fun at Lord's....!!! pic.twitter.com/7Ma3OiRPc2

— Johns. (@CricCrazyJohns) July 10, 2025