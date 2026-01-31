తిరువనంతపురం వేదికగా న్యూజిలాండ్తో జరిగిన ఐదో టీ20లో టీమిండియా ఘన విజయం సాధించింది. 271 పరుగుల భారీ పరుగుల లక్ష్యంతో బ్యాటింగ్ ఆరంభించిన న్యూజిలాండ్ జట్టు 19.4 ఓవర్లలో 225 పరుగులకే పరిమతమైంది. దాంతో టీమిండియా 46 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించి ఐదు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్లో 4-1తో పరిపూర్ణ ఆధిక్యంతో సిరీస్ను కైవసం చేసుకుంది. దీంతో ఫిబ్రవరిలో జరిగే టీ20 వరల్డ్ కప్లో టీమిండియా హాట్ ఫేవరెట్గా నిలవనుంది.
టీమిండియా బ్యాటర్లు ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగారు. టాస్ గెలిచి తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన భారత్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి ఏకంగా 271 పరుగుల భారీ స్కోర్ సాధించింది. సంజూ శాంసన్ ఆరంభంలోనే ఔటైనప్పటికి మిగితా బ్యాటర్లు మాత్రం కివీస్ బౌలర్లను ఉతికారేశారు.