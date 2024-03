ధర్మశాల వేదికగా ఇంగ్లండ్‌తో జరుగుతున్న ఐదో టెస్ట్‌లో టీమిండియా స్పష్టమైన ఆధిపత్యాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది. తొలుత ఇంగ్లండ్‌ను 218 పరుగులకే కుప్పకూల్చిన భారత్‌.. ఆతర్వాత బ్యాటింగ్‌లోనూ రెచ్చిపోయి భారీ స్కోర్‌ దిశగా దూసుకెళ్తుంది.

తొలి రోజు ఆట ముగిసే సమయానికి టీమిండియా వికెట్‌ నష్టపోయి 135 పరుగులు చేసింది. యశస్వి జైస్వాల్‌ (57) మెరుపు అర్దశతకం చేసి ఔట్‌ కాగా.. హిట్‌మ్యాన్‌ రోహిత్‌ శర్మ (52) హాఫ్‌ సెంచరీ పూర్తి చేసుకుని క్రీజ్‌లో కొనసాగుతున్నాడు. రోహిత్‌కు జతగా శుభ్‌మన్‌ గిల్‌ (26) క్రీజ్‌లో ఉన్నాడు. భారత్‌.. ఇంగ్లండ్‌ తొలి ఇన్నింగ్స్‌ స్కోర్‌కు కేవలం 83 పరుగులు మాత్రమే వెనుకపడి ఉంది.

First Kuldeep Yadav give the ball to Ravi Ashwin but Ashwin return the ball to Kuldeep Yadav to celebrate his 5-Wicket haul.

- Beautiful moments of the day...!!!! pic.twitter.com/64ev9CFM4f

— CricketMAN2 (@ImTanujSingh) March 7, 2024