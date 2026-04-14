 SRHకు అదిరిపోయే శుభవార్త | Good News For SRH Cummins Set To Join Squad On This Day: Report
Sakshi News home page

Trending News:

SRHకు అదిరిపోయే శుభవార్త.. కమిన్స్‌ వచ్చేస్తున్నాడు

Apr 14 2026 6:47 PM | Updated on Apr 14 2026 6:47 PM

సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ జట్టుకు శుభవార్త. రెగ్యులర్‌ కెప్టెన్‌ ప్యాట్‌ కమిన్స్‌ త్వరలోనే జట్టుతో చేరనున్నట్లు సమాచారం. కాగా వెన్నునొప్పి కారణంగా ఈ పేస్‌ బౌలర్‌ చాలాకాలంగా ఆటకు దూరమైన సంగతి తెలిసిందే.

ఆస్ట్రేలియా కెప్టెన్‌గా ఇంగ్లండ్‌తో యాషెస్‌ సిరీస్‌లో జట్టును ముందుకు నడిపించాల్సిన కమిన్స్‌ (Pat Cummins).. ఫిట్‌నెస్‌ సమస్యల వల్ల ఒక్క మ్యాచ్‌ మాత్రమే ఆడాడు. ఆ తర్వాత పూర్తిగా ఆటకు దూరమైపోయాడు. టీ20 ప్రపంచకప్‌-2026లో అతడు లేకుండానే బరిలోకి దిగిన ఆసీస్‌.. గ్రూప్‌ దశలోనే ఇంటిబాట పట్టి అవమానం పాలైంది.

కమిన్స్‌ లేని లోటు సుస్పష్టం
మరోవైపు.. సన్‌రైజర్స్‌ జట్టులో సైతం కమిన్స్‌ లేనిలోటు స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. కెప్టెన్‌, ప్రధాన పేసర్‌గా అతడు సేవలు అందిస్తాడన్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే, ఐపీఎల్‌-2026లో కమిన్స్‌ గైర్హాజరీలో ఇప్పటికి ఐదు మ్యాచ్‌లు ఆడిన ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ కేవలం రెండు మాత్రమే గెలిచింది.

గెలుపు బాట 
తొలుత కోల్‌కతా నైట్‌ రైడర్స్‌పై గెలిచిన ఇషాన్‌ కిషన్‌ బృందం.. తాజాగా రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌పై సోమవారం జయభేరి మోగించింది. సొంతమైదానం ఉప్పల్‌లో రాయల్స్‌ను 57 పరుగుల తేడాతో చిత్తు చేసి గెలుపు బాట పట్టింది. ఇలాంటి తరుణంలో కమిన్స్‌కు సంబంధించిన అప్‌డేట్‌ అందడం ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ శిబిరంలో ఉత్సాహాన్ని రెట్టింపు చేసింది.

ఆరోజే హైదరాబాద్‌కు
క్రిక్‌బజ్‌ కథనం ప్రకారం.. కమిన్స్‌ బుధవారం (ఏప్రిల్‌ 15) ఆస్ట్రేలియాలో ఫిట్‌నెస్‌ టెస్టుకు హాజరుకానున్నాడు. పరీక్షలో పాసైతే గనుక ఏప్రిల్‌ 17 నాటికి అతడు హైదరాబాద్‌కు చేరుకుంటాడు. 

ఈ విషయం గురించి జట్టు సన్నిహిత వర్గాలు మాట్లాడుతూ.. ‘‘అతడు ఫిట్‌నెస్‌ టెస్టు క్లియర్‌ చేసి త్వరలోనే క్రికెట్‌ ఆస్ట్రేలియా నుంచి నిరభ్యంతర పత్రం (NOC) పొందుతాడని ఆశిస్తున్నాం’’ అని తెలిపాయి. కాగా కమిన్స్‌ స్థానంలో టీమిండియా స్టార్‌ ఇషాన్‌ కిషన్‌ సన్‌రైజర్స్‌ను ముందుకు నడిపిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే.

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తమిళ న్యూఇయర్ స్పెషల్.. హీరోయిన్స్ ఇలా (ఫొటోలు)
photo 2

రుక్మిణి వసంత్ రాజస్థాన్ ట్రిప్ (ఫొటోలు)
photo 3

#SRHvsRR మ్యాచ్‌.. ఉప్పల్ స్టేడియంలో అందమైన భామల సందడి (ఫొటోలు)
photo 4

నాగశౌర్య 'బ్యాడ్ బాయ్ కార్తీక్' సినిమా ప్రీ రిలీజ్ (ఫొటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్‌ : పుంజుకున్న ఆరెంజ్‌ ఆర్మీ.. విజయంతో ఉప్పొంగె (ఫొటోలు)

Video

View all
Nitish Kumar Resigns as Bihar CM 1
Video_icon

సీఎం పదవికి నితీశ్ కుమార్ రాజీనామా
Margani Bharat Satires On Chandrababu,Lokesh Over AP Capital 2
Video_icon

ప్రపంచంలోనే వర్షం వస్తే నీళ్లు ఎత్తిపోసే ఏకైక రాజధాని అమరావతి
Anonymous Attacked Woman With Knife at Midnight in Nandigama 3
Video_icon

మహిళను 6 సార్లు కత్తితో పొడిచిన రాక్షసుడు..
Who Will Be The BJP CM in Bihar 4
Video_icon

సీఎం రేసులో కీలక నేతలు
Tamil Nadu CM Stalin Strong Warning to Central Govt over Delimitation 5
Video_icon

ఆపని చేస్తే ఎప్పుడూ చూడని ఉద్యమం చూపిస్తాం, కేంద్రానికి స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్
Advertisement
 