 ఢిల్లీ-డెహ్రాడూన్ ఎక్స్‌ప్రెస్‌వేను ప్రారంభించిన ప్రధాని మోదీ | Prime Minister Narendra Modi inaugurates the Delhi-Dehradun Expressway
Sakshi News home page

Trending News:

ఢిల్లీ-డెహ్రాడూన్ ఎక్స్‌ప్రెస్‌వేను ప్రారంభించిన ప్రధాని మోదీ

Apr 14 2026 2:40 PM | Updated on Apr 14 2026 2:55 PM

Prime Minister Narendra Modi inaugurates the Delhi-Dehradun Expressway

న్యూఢిల్లీ: ఢిల్లీ-డెహ్రాడూన్ మ‌ధ్య ఎక్స్‌ప్రెస్‌వే(Delhi-Dehradun Expressway)ను ప్ర‌ధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ  ప్రారంభిస్తారు. సుమారు 11,868 కోట్ల‌తో  చేపట్టిన ఆ ప్రాజెక్టులో భాగంగా 212 కిలోమీట‌ర్ల మేర ఎక్స్‌ప్రెస్ వే నిర్మించారు.  ఢిల్లీ-డెహ్రాడూన్ ఎక‌నామిక్ కారిడార్‌గా కూడా పిలుస్తున్న ఈ మార్గం చార్‌ధామ్ యాత్రికుల‌కు కీల‌క‌మార్గం కానున్న‌ది. 

ఢిల్లీ-డెహ్రాడూన్ ఆర్థిక కారిడార్‌ ఢిల్లీ, డెహ్రాడూన్ మధ్య ప్రయాణ సమయాన్ని 6 గంటలకు పైగా నుండి సుమారు 2.5 గంటలకు తగ్గిస్తుంది. మానవ-జంతు సంఘర్షణను గణనీయంగా తగ్గించే లక్ష్యంతో దీనిని అనేక అత్యాధునిక ఫీచర్లతో రూపొందించారు. ఈ ప్రాజెక్టులో 12 కిలోమీటర్ల పొడవైన వన్యప్రాణుల ఎలివేటెడ్ కారిడార్ కూడా ఉంది. ఇది ఆసియాలోనే అత్యంత పొడవైన వాటిలో ఒకటి.  దీని ప్రారంభోత్సవానికి ముందు ప్రధానమంత్రి డెహ్రాడూన్ సమీపంలోని మా దాత్ కాళీ ఆలయాన్ని సందర్శించి, అక్కడ ప్రార్థనలు చేశారు.

వేగవంతమైన ప్రయాణం, మెరుగైన కనెక్టివిటీ ఫీచర్లతో కొత్తగా ప్రారంభించిన ఈ కారిడార్ ఢిల్లీ, ఉత్తర ప్రదేశ్ ,ఉత్తరాఖండ్ గుండా వెళుతుంది. ఆరు లేన్ల ఎక్స్‌ప్రెస్‌వేగా నిర్మించిన ఈ కారిడార్‌ సులభమైన, హై-స్పీడ్ ప్రయాణాన్ని అందిస్తుంది. 

 

Photos

View all
photo 1

#SRHvsRR మ్యాచ్‌.. ఉప్పల్ స్టేడియంలో అందమైన భామల సందడి (ఫొటోలు)
photo 2

నాగశౌర్య 'బ్యాడ్ బాయ్ కార్తీక్' సినిమా ప్రీ రిలీజ్ (ఫొటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్‌ : పుంజుకున్న ఆరెంజ్‌ ఆర్మీ.. విజయంతో ఉప్పొంగె (ఫొటోలు)
photo 4

చీరలో శెట్టి బ్యూటీ.. అందమే అందం (ఫొటోలు)
photo 5

భానుడి సెగలకు విశాఖ రుషికొండ తీరంలో పర్యాటకుల సందడి (ఫొటోలు)

Video

View all
Nidamarru Police Lathi Charge 1
Video_icon

ఇదెక్కడి ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్..? ఆత్మహత్య చేసుకున్న శివ కార్తికేయ
TDP MLA MS Raju Sledge with Abusive Language on Dalit Women 2
Video_icon

దళిత మహిళపై బూతులతో రెచ్చిపోయిన టీడీపీ ఎమ్మెల్యే రాజు
Heat Wave Alert Temperatures Set to Rise 3
Video_icon

100 ఏళ్లలో ఎపుడు చూడని ఎండ, ఆ రెండు గంటలు బయటికి రాకండి
YS Jagan Nellore Tour Chandrababu Govt Plans Juvvaladinne Fishing Harbour Privatization 4
Video_icon

నాడు రక్షణ వలయం.. నేడు ప్రైవేటు నిలయం
Second Peace Of Talks Between Iran US 5
Video_icon

ఇరాన్ అమెరికా రెండో విడత శాంతి చర్చ
