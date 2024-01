Viral Video: విరాట్‌ క్రేజ్‌ అట్లుంటది మరి..!

టీమిండియా స్టార్‌ క్రికెటర్‌ విరాట్‌ కోహ్లికి ఉన్న క్రేజ్‌ గురించి ప్రత్యేకించి చెప్పక్కర్లేదు. కోహ్లి ప్రపంచంలోని ఏ మూలలో ఉన్నా జనాలు అతని దర్శనం కోసం ఎగబడతారు. భారత్‌లో అయితే పరిస్థితి ఇంకోలా ఉంటుంది. విరాట్‌ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ జాతరను తలపిస్తుంది. రన్‌ మెషీన్‌ను చూసేందుకు జనాలు పోటెత్తుతారు. ఈ మధ్యకాలంలో అయితే కోహ్లి ఆన్‌ ద ఫీల్డ్‌ ఉన్నా అభిమానులు వదిలిపెట్టడం లేదు. మైదానంలోకి దూసుకొచ్చి మరీ తమ ఆరాధ్య క్రికెటర్‌ను కలుస్తున్నారు. ఇలాంటి ఘటనే తాజాగా మరొకటి జరిగింది.

The moment when a fan touched Virat Kohli's feet and hugged him.



- King Kohli, the crowd favourite. 😍pic.twitter.com/NfShGwtF8I

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) January 15, 2024