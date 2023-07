Asian Games 2023- Team India: ఆసియా క్రీడల్లో భారత జట్టుకు సారథ్యం వహించే అవకాశం ఇచ్చినందుకు మహారాష్ట్ర క్రికెటర్‌ రుతురాజ్‌ గైక్వాడ్‌ బీసీసీఐకి ధన్యవాదాలు తెలిపాడు. ప్రతిష్టాత్మక ఈవెంట్లో తొలిసారి పాల్గొంటున్న జట్టుకు తాను నాయకుడిని కావడం గర్వంగా ఉందన్నాడు. తనతో పాటు జట్టులోని ఇతర సభ్యులు కూడా ఈ ఈవెంట్లో ఆడేందుకు ఎంతో ఉత్సుకతో ఉన్నారని తెలిపాడు.

కాగా చైనాలో జరుగనున్న ఆసియా క్రీడలు-2023కి పురుష, మహిళా క్రికెట్‌ జట్లను పంపేందుకు బీసీసీఐ నిర్ణయం తీసుకున్న విషయం తెలిసిందే. సెప్టెంబరు 28 నుంచి మొదలుకానున్న ఈ మెగా ఈవెంట్‌ నేపథ్యంలో జట్లను ప్రకటించింది. ఇక అక్టోబరు 5 నుంచి వన్డే వరల్డ్‌కప్‌-2023 ఆరంభం కానున్న నేపథ్యంలో ద్వితీయ శ్రేణి పురుష జట్టును చైనాకు పంపనుంది.

గోల్డ్‌ మెడల్‌ గెలిచి

ఈ టీమ్‌కు టీమిండియా ఓపెనర్‌ రుతురాజ్‌ గైక్వాడ్‌ను కెప్టెన్‌గా ఎంపిక చేసింది. ఈ విషయంపై స్పందించిన రుతు.. ‘‘ఆసియా క్రీడల్లో పాల్గొననుండటం ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. దేశం కోసం ఆడే మ్యాచ్‌లో కచ్చితంగా స్వర్ణ పతకం గెలుస్తామనే నమ్మకం ఉంది.

గోల్డ్‌ మెడల్‌ గెలిచి పోడియం వద్ద నిల్చుని జాతీయ గీతం పాడాలనే కల నెరవేర్చుకునేందుకు శాయశక్తులా కృషి​ చేస్తాం. ఈ జట్టుకు నన్ను సారథిగా ఎంపిక చేసినందుకు బీసీసీఐ సెలక్టర్లకు కృతజ్ఞతలు’’ అని పేర్కొన్నాడు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోను బీసీసీఐ సోషల్‌ మీడియాలో షేర్‌ చేసింది.

ఆసియా క్రీడలకు భారత పురుషుల జట్టు:

రుతురాజ్ గైక్వాడ్ (కెప్టెన్), యశస్వి జైశ్వాల్, రాహుల్ త్రిపాఠి, తిలక్ వర్మ, రింకూ సింగ్, జితేష్ శర్మ (వికెట్ కీపర్), వాషింగ్టన్ సుందర్, షాబాజ్ అహ్మద్, రవి బిష్ణోయ్, అవేశ్ ఖాన్, అర్ష్దీప్ సింగ్, ముఖేష్ కుమార్, శివమ్ మావి, శివం దూబే, ప్రభ్‌షిమ్రాన్ సింగ్ (వికెట్ కీపర్).

స్టాండ్‌బై ప్లేయర్లు:

యశ్ ఠాకూర్, సాయి కిషోర్, వెంకటేష్ అయ్యర్, దీపక్ హుడా, సాయి సుదర్శన్.

🗣️ “𝑻𝒉𝒆 𝒅𝒓𝒆𝒂𝒎 𝒘𝒐𝒖𝒍𝒅 𝒃𝒆 𝒕𝒐 𝒘𝒊𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝒈𝒐𝒍𝒅 𝒎𝒆𝒅𝒂𝒍, 𝒔𝒕𝒂𝒏𝒅 𝒐𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝒑𝒐𝒅𝒊𝒖𝒎 𝒂𝒏𝒅 𝒔𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒆 𝒏𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒂𝒏𝒕𝒉𝒆𝒎 𝒇𝒐𝒓 𝒕𝒉𝒆 𝒄𝒐𝒖𝒏𝒕𝒓𝒚”

A happy and proud @Ruutu1331 is excited to lead #TeamIndia at the #AsianGames 😃 pic.twitter.com/iPZfVU2XW8

— BCCI (@BCCI) July 15, 2023