 తొలి రౌండ్‌లోనే దివ్య నిష్క్రమణ | Divya Deshmukh lost in the first round | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

తొలి రౌండ్‌లోనే దివ్య నిష్క్రమణ

Nov 3 2025 3:08 AM | Updated on Nov 3 2025 3:08 AM

Divya Deshmukh lost in the first round

కార్తీక్‌ వెంకటరామన్‌ ముందంజ

‘టైబ్రేక్‌’ పోరుకు లలిత్‌ బాబు, రాజా రిత్విక్‌  

పనాజీ: ‘వైల్డ్‌ కార్డు’తో బరిలోకి దిగిన భారత గ్రాండ్‌మాస్టర్, మహిళల ప్రపంచకప్‌ విజేత దివ్య దేశ్‌ముఖ్‌... స్వదేశంలో జరుగుతున్న పురుషుల ప్రపంచకప్‌ టోర్నీలో తొలి రౌండ్‌లోనే వెనుదిరిగింది. ఈ టోర్నీలో పోటీపడుతున్న 206 మంది క్రీడాకారుల్లో ఏకైక మహిళా క్రీడాకారిణి అయిన దివ్య ఆడిన రెండు గేముల్లోనూ ఓడిపోయింది. గ్రీస్‌ గ్రాండ్‌మాస్టర్‌ అర్డిటిస్‌ స్టామటిస్‌ 2–0తో దివ్య దేశ్‌ముఖ్‌ను ఓడించి రెండో రౌండ్‌లోకి అడుగు పెట్టాడు. 

శనివారం జరిగిన తొలి రౌండ్‌ తొలి గేమ్‌లో 41 ఎత్తుల్లో ఓడిపోయిన దివ్య... టోర్నీలో నిలవాలంటే ఆదివారం జరిగిన రెండో గేమ్‌లో కచ్చితంగా గెలవాల్సింది. అయితే రెండో గేమ్‌లో దివ్య 71 ఎత్తుల్లో పరాజయం పాలైంది. మరోవైపు భారత పురుష గ్రాండ్‌మాస్టర్లు కార్తీక్‌ వెంకటరామన్‌ (ఆంధ్రప్రదేశ్‌), ప్రణవ్‌ (తమిళనాడు), రౌనక్‌ సాధ్వాని (మహారాష్ట్ర), ప్రాణేశ్‌ (తమిళనాడు), ఇనియన్‌ (తమిళనాడు), సూర్యశేఖర గంగూలీ (బెంగాల్‌) తొలి రౌండ్‌లో విజయం సాధించి రెండో రౌండ్‌లోకి దూసుకెళ్లారు. 

ప్రణవ్‌ 2–0తో బుల్‌రెన్స్‌ (అల్జీరియా)పై, రౌనక్‌ 1.5–0.5తో డానియల్‌ బారిష్‌ (దక్షిణాఫ్రికా)పై, ప్రాణేశ్‌ 2–0తో సత్బేక్‌ (కజకిస్తాన్‌)పై, ఇనియన్‌ 1.5–0.5తో బెర్దాయెస్‌ (క్యూబా)పై, కార్తీక్‌ వెంకటరామన్‌ 1.5–0.5తో రొబెర్టో గార్సియా (కొలంబియా)పై, సూర్యశేఖర గంగూలీ 2–0తో అహ్మదాజాదా అహ్మద్‌ (అజర్‌బైజాన్‌)పై గెలుపొందారు. మరోవైపు ఆంధ్రప్రదేశ్‌ గ్రాండ్‌మాస్టర్‌ ఎంఆర్‌ లలిత్‌బాబు, తెలంగాణ గ్రాండ్‌మాస్టర్‌ రాజా రిత్విక్, ఎస్‌ఎల్‌ నారాయణన్, దీప్తాయన్‌ ఘోష్‌ భవితవ్యం నేడు తేలనుంది. 

ఈ నలుగురు ఈరోజు జరిగే టైబ్రేక్‌ గేముల్లో తలపడతారు. మాక్స్‌ వెర్మెర్‌డామ్‌ (నెదర్లాండ్స్‌)–లలిత్‌ బాబు; నొగెర్‌బెక్‌ కాజీబెక్‌ (కజకిస్తాన్‌)–రాజా రిత్విక్‌ మధ్య జరిగిన నిర్ణీత రెండు గేమ్‌లు ‘డ్రా’గా ముగియడంతో 1–1తో సమంగా ఉన్నారు. భారత్‌కే చెందిన గ్రాండ్‌మాస్టర్లు లియోన్‌ మెండోంకా, నీలేశ్‌ సాహా తొలి రౌండ్‌లోనే ఇంటిదారి పట్టారు. లియోన్‌ 0.5–1.5తో వాంగ్‌ షిజు (చైనా) చేతిలో, నీలేశ్‌ 0.5–1.5తో మియెర్‌ జార్జి (ఉక్రెయిన్‌) చేతిలో ఓడిపోయారు.  

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

స్కర్ట్‌లో రకుల్.. గ్లామర్ మామూలుగా లేదుగా! (ఫొటోలు)
photo 2

యుక్తి తరేజా 'కె-ర్యాంప్' షూటింగ్ జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు)
photo 3

గ్లామరస్ బొమ్మలా 'నేషనల్ క్రష్' రష్మిక (ఫొటోలు)
photo 4

హృదయవిదారకంగా.. చేవెళ్ల ఘోర ప్రమాద చిత్రాలు
photo 5

స్టార్‌ హీరోకు భార్యగా నటించిన బ్యూటీ.. సుడిగాలి సుధీర్‌తో ఛాన్స్‌ (ఫోటోలు)

Video

View all
Sajjala Ramakrishna Reddy Key Meeting With Digital Managers 1
Video_icon

Sajjala: డిజిటల్ మేనేజర్లతో సజ్జల కీలక సమావేశం
Jaipur Road Accident Several Injured 2
Video_icon

Jaipur Road Accident: 10 మంది దుర్మరణం, 50 మందికి గాయాలు
Family Members Emotional at Chevella Bus Accident Spot 3
Video_icon

చేవెళ్ల ప్రమాదం.. కుటుంబ సభ్యుల ఆవేదన
Kids Crying For Parents Who Lost Their Lifes In Chevella Bus Accident 4
Video_icon

Chevella Incident: తల్లిదండ్రులను కోల్పోయి గుక్కపెట్టి ఏడుస్తున్న పిల్లలు
Sajjala Ramakrishna Reddy Serious on Chandrababu Govt Failures 5
Video_icon

కూటమి ప్రభుత్వంపై సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి ఆగ్రహం
Advertisement
 